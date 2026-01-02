‘내돈내힘’ 이준호, 히어로계 새 영역

넷플릭스 '캐셔로' 이준호 스틸컷. 넷플릭스 제공

가수 겸 배우 이준호가 K-히어로 계보에 새로운 획을 그었다.

이준호는 넷플릭스 시리즈 ‘캐셔로’에서 신혼집 마련을 위해 돈을 모으다가 하루아침에 아버지로부터 초능력을 물려받게 된 평범한 공무원 강상웅 역으로 분해 글로벌 시청자들을 사로잡았다.

극 중 상웅은 세상과 개인의 평화 중 어떤 것을 지킬지 딜레마에 빠지는 인물이다. 이준호는 피할 수 없는 선택의 갈림길에서 갈등하는 인물의 심리를 심도 있게 표현한 것은 물론, 능력과 돈이 반비례하는 발동 조건으로 인해 벌어지는 다양한 에피소드를 때로는 유쾌하고, 때로는 무게감 있게 그려내며 세계관을 탄탄하게 지탱했다.

이뿐만 아니라 상웅은 주변 인물과의 끈끈한 관계성으로 극의 재미를 더했다. 그는 범인회에 맞서 싸우기 위해 대한초능력자협회 회원 변호인(김병철), 방은미(김향기), 그리고 여자친구 민숙(김혜준)과 남다른 팀워크를 발휘하며 ‘팀 상웅’ 케미스트리를 완성했고, 그 중심을 이끄는 역할을 수행하며 캐릭터에 입체감을 불어넣었다.

이준호는 화려한 액션 연기로 작품의 스펙터클한 매력을 극대화하기도 했다. 테크닉적인 동작부터 디테일한 부분까지 놓치지 않는 완성도 높은 액션으로 몰입도를 높였고, 떨어지는 동전 소리와 함께 쾌감을 선사하며 모두에게 응원받는 진정한 영웅으로 성장, ‘내돈내힘’ 히어로 서사를 촘촘하게 쌓아 올렸다.

이준호가 활약을 펼친 ‘캐셔로’는 공개 이틀 만에 한국 넷플릭스 TOP 10 시리즈 부문에서 1위를 차지하며 흥행 청신호를 켰다. 또한 넷플릭스 글로벌 TOP 10 시리즈(비영어) 부문에서도 2위에 이름을 올리며 폭발적인 글로벌 반응까지 증명했다.

더불어 이준호는 화제성 역시 싹쓸이하며 압도적인 존재감을 또 한 번 각인시켰다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 2025년 12월 4주 차 TV-OTT 드라마 화제성 부문에서 ‘캐셔로’가 1위, 출연자 화제성 부문에서는 이준호가 1위에 랭크되며 거침없는 기록을 써 내려가고 있다.

