이랜드, 191cm 장신 공격수 박재환 영입 … “모든 경기 풀타임 출전이 목표”

이랜드에 합류한 박재환. 사진=서울 이랜드 FC 제공

프로축구 K리그2 서울 이랜드 FC가 5년차 ‘왼발 센터백’ 박재환을 영입하며 수비진에 경쟁력을 더했다.

박재환은 키 191cm, 몸무게 84kg의 탄탄한 체격을 갖춘 수비수다. 큰 키를 활용한 뛰어난 제공권 장악 능력이 최대 강점이다. 공중볼 경합에 능하며 세트피스 상황에서 정확한 헤더를 앞세운 득점 능력도 갖췄다.

무엇보다 희소성이 높은 왼발잡이 센터백 자원으로 후방 빌드업에서 강점을 보여 전술적 활용 가치가 높다는 평가를 받는다.

이랜드는 박재환의 합류로 김오규, 오스마르 등 노련한 수비 자원에 젊은 기동력이 더해진 균형 잡힌 수비진을 구축할 것으로 기대된다.

박재환은 FC서울 유스팀 오산고등학교를 졸업했다. K3리그 화성FC에서 3시즌을 소화한 뒤 2022년 경남FC에서 프로 데뷔했다. 데뷔 첫해부터 30경기에 출전하며 주전 수비수로 자리 잡았다. 4시즌 동안 한 팀에서 꾸준히 활약하며 성장세를 이어왔다. 지난 시즌에는 36경기 2골 1도움을 기록하며 공수 양면에서 팀에 기여했다.

박재환은 “이랜드는 젊고 많이 뛰는 축구를 펼쳐 상대하기 껄끄러운 팀이었다. 강팀이라고 생각해 온 서울 이랜드에 합류하게 돼 정말 기쁘고 하루빨리 팀원들과 함께 경기장에서 뛰고 싶다“고 소감을 밝혔다. 이어 “모든 경기 풀타임 출전을 목표로 하고 있다. 최소 실점 팀을 만들어서 승격에 보탬이 되고 싶다. 개인적으로는 공격 포인트도 5개 이상 기록하고 싶다”고 말했다.

한편 이랜드는 2일 클럽하우스에서 선수단 첫 소집을 진행한 뒤 오는 6일 태국 방콕으로 떠나 동계 전지훈련에 돌입할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]