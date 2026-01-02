포항 스틸러스, 2026시즌 코칭스태프 구성 완료… ‘영일만 지단’ 김재성 코치 합류

포항에 합류한 김재성 코치. 사진=포항 스틸러스 제공

프로축구 K리그1 포항 스틸러스에 김재성 코치가 합류했다.

포항은 2일 “2026시즌 포항을 이끌 코칭스태프 구성을 마쳤다”고 밝혔다.

김재성 코치 합류가 눈길을 끈다. 김 코치는 포항에서 6시즌 동안 129경기에 출전해 16골 17도움을 기록한 자타 공인 ‘영일만 지단’이다. 포항에서 2009년 아시아축구연맹(AFC) 아시아챔피언스리그(ACL) 우승, 2013시즌 더블 우승을 함께한 바 있다.

이밖에도 김성재 수석코치를 비롯해 김치곤 코치, 김이섭 골키퍼 코치, 바우지니 피지컬 코치, 하파엘 피지컬 코치가 지난해 이어 올해도 팀을 지휘한다. 이규용 코치는 유소년 스카우터로 보직을 변경해 배슬기 스카우터와 함께 일한다.

감독과 코칭스태프, 선수단은 오는 8일 포항 클럽하우스에서 첫 대면식을 가진다. 클럽하우스에서 훈련 후 12일 인도네시아 발리로 전지훈련을 떠날 예정이다.

