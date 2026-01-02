임영웅, 새해 시작도 영웅시대와…대전·서울·부산서 전국투어

가수 임영웅이 연말에 이어 새해에도 영웅시대와 함께한다.

2일부터 오는 4일까지 대전컨벤션센터 제2전시장에서 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 대전 콘서트가 개최된다.

이번 대전 콘서트를 통해 2026년을 팬들과 같이 맞이할 임영웅은 정규 2집을 비롯해 꾸준히 사랑받고 있는 메가히트곡으로 채워진 셋리스트로 관객들의 귀호강을 예고했다.

여기에 노래의 맛을 더하는 다채로운 무대 연출과 장치, 밴드팀의 생생한 사운드의 향연 역시 듣고 보는 즐거움을 배가시킬 계획이다.

임영웅의 콘서트는 2026년에도 기다리는 설렘이 있다. 임영웅을 향한 마음을 엽서에 적어 보낼 수 있는 ‘IM HERO 우체국’과 지역별로 다른 기념 스탬프를 찍을 수 있는 ‘기념 스탬프’, 영웅시대의 모습을 촬영하는 ‘IM HERO 영원 사진사’, 찍는 재미가 있는 포토존 등이 배치된다.

2026년을 하늘빛으로 시작할 임영웅은 대전에 이어 서울과 부산에서도 콘서트를 연다. 임영웅의 서울 콘서트는 1월 16일부터 18일까지 고척스카이돔, 2월 6일부터 8일까지 부산 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 콘서트를 잇는다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

