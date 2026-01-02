메시보다 손흥민… LAFC, MLS 선수들이 가장 뛰고 싶어하는 팀 1위

사진=AP/뉴시스

손흥민의 소속팀 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC가 MLS 선수들이 가장 뛰고 싶어 하는 팀 1위에 올랐다.

스포츠 전문 매체 스포츠일러스트레이티드(SI)는 1일 MLS선수협회(MLSPA)가 500여명의 선수를 대상으로 한 연례 설문조사를 통해 LAFC가 선수들이 가장 선호하는 팀으로 나타났다고 전했다.

‘축구의 신’ 리오넬 메시의 소속팀인 인터 마이애미는 순위권에 없었다. 2위는 샌디에이고FC, 3위는 내슈빌SC다. SI는 “그동안 MLS에 오려는 선수들에게 마이애미가 매력적인 선택지로 여겨졌다. 이번 조사에선 순위권에 들지 못했다”고 전했다. 그러면서 “대신 손흥민과 위고 요리스 등을 영입한 LAFC가 최고의 선택지로 떠올랐다”고 강조했다.

LAFC는 홈 경기 이점을 가장 많이 누리는 구단으로도 선정됐다. SI는 “LAFC의 서포터스인 ‘더(The) 3252’는 MLS뿐 아니라 세계에서도 최고 수준의 응원 단체”라고 평가했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]