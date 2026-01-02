충남아산FC, 베테랑 김진영·최보경과 재계약… ‘뒷문 단속’ 완료

사진=충남아산FC 제공

프로축구 K리그2 충남아산FC가 뒷문을 단속했다.

충남아산은 “베테랑 골키퍼 김진영, 수비수 최보경과 재계약하며 동행을 이어간다”고 1일 밝혔다.

김진영은 2025시즌 충남아산에 합류해 195cm의 큰 신장을 활용한 안정적인 공중볼 처리와 캐칭 능력으로 시즌 후반 골문을 지켰다. 특히 정확한 킥 능력을 갖춘 골키퍼로 후방에서부터 빠른 공격의 출발점 역할을 수행했다.

그라운드 밖에서도 김진영의 존재감은 분명했다. 특유의 밝고 긍정적인 에너지로 선수단의 중심을 잡아주며 팀 분위기를 끌어올렸고 후배들에게 조언을 아끼지 않았다.

김진영은 “충남아산과 2026시즌에도 함께할 수 있어 기쁘다. 팀이 필요로 하는 순간마다 믿을 수 있는 골키퍼가 되고 싶다. 2026시즌에는 더 단단한 모습으로 팀에 보탬이 되겠다”라고 각오를 밝혔다.

2025시즌 여름에 합류한 최보경은 베테랑다운 노련미로 팀에 빠르게 적응하며 수비진에 안정감을 더했다.

수비형 미드필더까지 소화 가능한 멀티 플레이어로 터프하고 적극적인 수비를 바탕으로 한 강한 압박이 강점이다. ‘우승 청부사’라는 별명에 걸맞은 풍부한 우승 경험을 보유한 최보경은 2026시즌 충남아산과 함께 승격을 향한 도전을 이어간다.

최보경은 “충남아산에서 뛸 수 있는 기회를 주셔서 감사드린다. 올해는 개인적으로나 팀적으로 아쉬운 마음이 크다. 다음 시즌에는 동계부터 철저히 준비해 더 좋은 결과로 보답하겠다”라고 소감을 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

