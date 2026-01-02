‘데뷔 10주년’ 진기주, 최우수상 빛나는 발자취

배우 진기주가 데뷔 10주년이라는 뜻깊은 해에 최우수상이라는 화려한 결실을 맺었다. 매 작품마다 성장과 도전을 계속하며 배우로서의 가능성과 진가를 인정받은 진기주의 다음 10년에 대한 기대가 높아지고 있다.

진기주는 지난 30일 개최된 ‘2025 MBC 연기대상’에서 드라마 ‘언더커버 하이스쿨’로 미니시리즈 부문 최우수연기상을 수상하는 영예를 안았다. 스크린과 안방극장을 넘나드는 진기주의 활약이 수상이라는 값진 성과로 이어지며 데뷔 10주년의 의미를 더욱 빛낸 순간이었다.

무대에 오른 진기주는 “혼자 이뤄낼 수 있는 건 아무것도 없다는 걸 잘 알고 있다”며 함께한 제작진과 동료들, 스태프들에게 영광을 돌렸다. 이어 “저는 아직도 잘하고 있다는 말 한마디가 너무나 필요한 사람이다. 시청자분들의 말 한마디가 저를 버티게 해줬고 앞으로 나아갈 힘을 주셨다”며 시청자들에게 진심 어린 감사 인사를 전했다.

지난 2014년 SBS 슈퍼모델 선발대회 입상을 시작으로 연예계에 입문한 진기주는 이듬해인 드라마 ‘두번째 스무살’을 통해 배우로 정식 데뷔했다. 단역부터 시작해 주연까지 올라섰다. 진기주는 “연기한 지 벌써 10년이 됐다. 10년 동안 같은 자리에서 한결같이 함께해 준 대표님께 고맙다. 남은 10년, 20년도 잘 해보자”며 끈끈한 의리와 함께 앞으로의 행보를 기약했다.

◆ 조연에서 주연으로, 성실함으로 입증한 가능성

진기주는 지난 2015년 드라마 ‘두번째 스무살’로 배우로서 첫 발을 뗐다. 극 중 대학교 새내기 박승현을 연기하며 밝고 명랑한 매력으로 시청자들에게 눈도장을 찍은 그는 이어 드라마 ‘퐁당퐁당 LOVE’에서는 1인 2역 연기에 도전, 안정적인 연기력을 선보이며 신예로 급부상했다.

이후 진기주의 성장세는 거침없었다. 드라마 ‘한번 더 해피엔딩’을 시작으로 ‘굿 와이프’, ‘달의 연인-보보경심 려’에 연달아 출연하며 한계 없는 캐릭터 소화력을 과시했다. 2017년에는 드라마 ‘수요일 오후 3시 30분’으로 생애 첫 주연을 맡아 성공적인 주연 데뷔식을 치렀고, 2018년 드라마 ‘미스티’에서는 대한민국 최고 앵커 고혜란(김남주)의 라이벌 한지원 역을 맡아 강렬한 존재감을 발산했다.

이어 ‘이리와 안아줘’에서는 트라우마를 가진 한재이 역을 맡아 물오른 감정 연기를 선보였고, 이후 ‘초면에 사랑합니다’, ‘오! 삼광빌라!’, ‘지금부터, 쇼타임!’ 등 장르를 불문하고 팔색조 매력을 뽐냈다. 특히 ‘오! 삼광빌라!’로는 ‘2020 KBS 연기대상’에서 2관왕을 기록하며 믿고 보는 배우 반열에 올랐다.

드라마 ‘어쩌다 마주친, 그대’, ‘삼식이 삼촌‘을 통해 시대극까지 섭렵한 진기주는 올해 초 종영된 ‘언더커버 하이스쿨’에서 액션과 로맨스를 오가는 열연을 펼치며 이번 최우수상 수상의 기반을 마련했다.

◆ 스크린에서도 통한 진기주의 진가, 믿고 보는 ‘충무로 스타’

진기주의 활약은 브라운관을 넘어 스크린에서도 빛났다. 2018년 영화 ‘리틀 포레스트’에서 김태리의 단짝 친구 은숙 역으로 풋풋한 청춘의 얼굴을 그려내며 제24회 춘사국제영화제 신인여우상을 수상, 충무로 기대주로 떠올랐다.

2021년 영화 ‘미드나이트’에서는 청각장애인 경미 역을 맡아 연쇄살인마와의 사투를 그리며 스릴러 퀸의 면모를 보여줬다. 완벽한 수어 연기와 감정선으로 평단의 호평을 이끌어낸 그는 이 작품으로 제13회 영국 그림페스트 영화제 여우주연 부문 특별언급상을 수상하며 해외에서도 연기력을 인정받았다. 지난해에는 영화 ‘행복의 나라’에서 조정석의 여자친구 조순정 역으로 분해 단아하면서도 강단 있는 연기로 관객들의 마음을 사로잡았다.

올해 데뷔 10주년을 화려한 수상으로 장식한 진기주의 활약은 멈추지 않는다. 2026년 공개 예정인 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘참교육’으로 글로벌 시청자들과 만날 예정이다. 장르와 역할에 한계를 두지 않고 지난 10년간 묵묵히 자신의 길을 걸어온 진기주. 최우수상 트로피를 품에 안고 새로운 10년을 향해 나아가는 그의 다음 행보에 업계와 대중의 이목이 집중되고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]