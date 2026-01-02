김혜윤·안효섭·장나라·임지연까지…SBS 기대작 미리보기

2025년 지상파 3사 드라마 중 시청률과 화제성 면에서 최고의 성적을 거둔 SBS가 새해에도 기대작을 차례로 선보인다.

스타트는 김혜윤이 끊는다. 오는 16일 첫 방송하는 ‘오늘부터 인간입니다만’은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호와 자기애 과잉 인간의 좌충우돌 망생구원 판타지 로맨스다. ‘로코 여신’ 김혜윤과 ‘라이징 스타’ 로몬의 신선한 조합이 기대를 모은다.

공개된 티저 영상에는 “도대체 내가 뭘 그렇게까지 잘못했는데!”라는 철부지 구미호 은호의 투정과 원망 가득한 목소리로 이목을 집중시킨다. 인간의 운명에 개입했던 구미호 은호에게 인간이 되는 ‘형벌’이 주어진 것. 이와 동시에 세계적인 축구 스타 강시열도 예기치 못한 ‘재앙’을 맞게 된다. 하루아침 인간이 되어버린 은호와 최정상에서 밑바닥까지 추락한 강시열이 서로를 탓하며 ‘혐관’ 모드에 돌입한 가운데, ‘철없는 구미호에게 형벌이 주어졌다, 사랑과 함께’라는 문구는 이들 사이의 관계 변화에 대한 궁금증을 증폭시킨다.

다가오는 봄 안효섭과 채원빈도 로맨스로 만난다. 신작 ‘오늘도 매진했습니다’는 쓰리잡 농부 매튜 리(안효섭)와 악성 불면증 탑 쇼호스트 담예진(채원빈)이 밤낮없이 만나게 되면서 펼쳐지는 몽(夢)글몽글 투닥토닥 로맨스코미디 드라마다. ‘낭만닥터’ 시리즈와 ‘홍천기’, ‘사내맞선’을 통해 로코킹으로 자리매김한 안효섭과 2026년이 기대되는 신예 채원빈의 만남으로 관심을 모으고 있다.

공개된 티저 영상 속에는 농부 매튜 리의 농장에 들이닥친 불도저 쇼호스트 담예진의 거침없는 직진 행보가 담겨 있다. 평화로운 덕풍마을에 나타난 담예진이 청년 농부 매튜 리가 애지중지하는 흰꽃누리버섯에 눈독을 들이며 그의 뒤를 졸졸 쫓아다니고 있는 것.

첫 만남부터 다짜고짜 버섯을 달라는 담예진을 탐탁지 않게 보던 매튜 리는 “이제 더는 볼 일 없었으면 합니다”라며 농장 문을 걸어 잠근다. 그럼에도 불구하고 담예진은 “칼을 뽑았으면 버섯이라도 썬다 이거야”라며 농장 담을 넘어 들어오는 등 불굴의 의지를 드러낸다. 영상을 통해 공개된 것 처럼 까칠한 청년 농부 매튜 리와 히트 쇼호스트 담예진의 투닥토닥 케미스트리가 관전 포인트다.

‘시청률 보증수표’ 임지연과 떠오르는 주연 허남준의 ‘멋진 신세계’도 기대작이다. 오는 5월 방영 예정인 ‘멋진 신세계’는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 ‘악질’해진 무명배우 신서리와 자본주의의 괴물이라 불리는 악질재벌 차세계의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 드라마. ‘스토브리그’, ‘치얼업’ 등을 연출한 한태섭 감독과 신예 강현주 작가가 의기투합하고, 대세 배우 임지연(강단심/신서리 역)과 허남준(차세계 역)이 첫 로맨스 호흡을 맞춘다.

앞서 공개된 티저 영상에는 희대의 조선 악녀 희빈 강씨 강단심(임지연)이 사약을 받는 모습이 담겨 있다. 사약 사발을 던지며 “대체 내 죄가 뭐란 말이냐!”라고 호통을 치는 단심의 모습이 천하를 손에 쥐고 흔들었던 악녀의 기세를 보여준다. 사약을 마시고 죽음을 마주했던 단심이 2026년 사극 촬영 현장에서 무명배우 신서리(임지연)의 모습으로 눈을 뜨며 분위기가 180도 반전돼 호기심을 자극한다.

‘악질재벌’ 차세계(허남준)는 악명이 말해주는 절정의 카리스마를 발산한다. 하지만 2026년에 떨어진 조선악녀가 무차별 꽃 타작으로 세계의 카리스마를 단숨에 무너뜨린다. 길 한복판에서 서리에게 무차별 꽃 타작을 당한 세계는 붉은 꽃을 들고 반격해 웃음을 자아낸다. 나무 이파리와 꽃을 들고 마치 검술 대결을 펼치듯 대치하고 있는 서리와 세계의 모습이 앞으로 펼쳐질 일촉즉발 로맨스의 서막을 알린다.

2024년 금토극 성공 신화를 이은 ‘굿파트너’가 시즌2도 새해 시청자를 만날 준비 중이다. ‘굿파트너’는 이혼이 ‘천직’인 스타변호사 차은경(장나라)과 이혼은 ‘처음’인 신입변호사 한유리(남지현)의 고군분투기를 그리며 사랑받았다. 그해 SBS 드라마 가운데 최고 시청률인 18.7%(닐슨코리아 수도권 가구 기준)를 기록하는 등 센세이션을 일으킨 작품이다.

‘굿파트너2’는 법무법인 대정을 떠나 의뢰인들에게 빠르게 봄을 되찾아줄 수 있는 곳이라는 뜻의 ‘다시 봄’을 개업하며 새출발에 나섰던 차은경의 컴백을 예고한다.

여전히 시크하고 변함없는 장나라의 모습에 이어진 “아니, 저를 믿으세요!”라면서 야무지게 등판한 김혜윤의 존재는 호기심을 더욱 자극한다. 지난 시즌에서 다름을 인정하고 하나의 목표를 향해 연대해 나간 차은경, 한유리의 ‘단짠’ 워맨스가 공감과 짜릿한 카타르시스를 선사했던바, 서로의 새로운 파트너가 된 이들의 새로운 이야기가 궁금해진다.

‘굿파트너’로 인생 캐릭터를 경신하며 ‘2024 SBS 연기대상’에서 대상의 영예를 안은 장나라와 ‘선재 업고 튀어’를 통해 글로벌 신드롬을 일으킨 김혜윤, 믿고 보는 두 배우가 어떤 시너지를 발휘할지 기대가 쏠린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]