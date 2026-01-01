키키, 1월 말 컴백...기습 웹사이트 프로모션

그룹 키키. 뉴시스

그룹 키키(KiiiKiii·지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)가 새해 첫 컴백에 나선다.

1일 소속사 스타쉽엔터테인먼트 측은 "키키가 오는 1월 말 컴백을 목표로 준비에 박차를 가하고 있다"고 밝혔다.

앞서 키키는 공식 SNS를 통해 전용 웹사이트 업데이트 소식을 전하며 신보 발매가 임박했음을 예고했다.

해당 웹사이트는 'Delulu World'라는 이름 아래 다섯 개의 테마로 구성됐으며, 테마에 따라 웹사이트의 디자인이 바뀌는 기능으로 이번 신보의 다채로움을 짐작게 했다.

1번 테마는 눈 내리는 겨울, 트리와 캔들 등의 오브제가 더해져 크리스마스를 연상케 했고, 2번 테마는 밤하늘에 불꽃놀이가 펼쳐지는 가운데 2026이라는 문구가 새해를 떠올리게 했다. 3번 테마는 꽃잎이 휘날려 동화 같은 분위기를 더했고, 4번 테마는 비눗방울로 귀엽고 경쾌한 무드를 자아냈다. 마지막 5번 테마는 화려한 미러볼 조명으로 분위기를 반전 시켜 궁금증을 자극했다.

뿐만 아니라 서정적인 멜로디와 경쾌한 비트가 돋보이는 음악이 흘러나오거나 5번 폴더를 누르면 404 에러가 뜨는 등 다양한 장치를 통해 숨은 스포일러를 추측해 보는 재미를 더했다.

앞서 키키는 지난달 31일 공식 SNS를 통해 포춘쿠키와 카운트다운 등 새해를 연상시키는 이미지를 공개하며 컴백 열기를 더했다. 'Crack open your 2026'이라는 문구와 함께 게재된 포춘쿠키 이미지는 다섯 멤버를 나타내는 듯한 5개의 포춘쿠키와 2026년의 행운을 미리 확인하듯 펼쳐진 메시지로 눈길을 끌었고, 'Lucky number: 404', 'stay DELULU. It's working'이라는 메시지는 웹사이트 속 스포일러와 이어져 호기심을 자극했다.

또한 전자레인지, 엘리베이터, 버스 표시등으로 카운트다운을 다양하게 표현, 'HAPPY NEW KiiiKiii'라는 인사말을 전하며 키키가 새해 처음으로 선보일 음악과 콘셉트에 대한 기대감을 끌어올렸다.

이처럼 키키는 데뷔 때부터 전개해 온 웹사이트와 SNS를 활용한 '키키표' 프로모션을 통해 다시금 가요계에 강렬한 신호탄을 쏘아 올렸다. 데뷔 앨범이자 미니 1집인 'UNCUT GEM(언컷 젬)'과 디지털 싱글 'DANCING ALONE(댄싱 얼론)'의 독보적인 비주얼 크리에이티브로 팬들은 물론 대중의 시선을 끌었던 바. 발매 일자 등의 자세한 정보가 베일에 싸인 가운데 이번 컴백을 통해서는 어떤 음악과 콘텐츠로 놀라움을 선사할지 귀추가 주목된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

