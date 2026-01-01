이상민, ‘대상’ 추가 소감 “평생 잊지 못할 것…더 나은 삶 살겠다”

방송인 이상민. SBS 제공

SBS 연예대상에서 대상을 수상한 방송인 이상민이 추가 소감을 전했다.

이상민은 1일 자신의 개인 채널에 “너무 감사하다. 2025년은 평생 잊지 못할 해 가 될 것 같다. 여러분 덕분에 생애 첫 대상이라는 선물을 받았다”며 글을 남겼다.

이어 “2026년 병오년(丙午年) 에도 활기차고 건강한 즐거움으로 여러분들께 보답하고 최선을 다해 하루하루 더 나은 삶을 살도록 파이팅 하겠다”며 “사랑합니다. 여러분 새해 복 많이 받고 2026 대박 나세요”라고 인사했다.

소감과 함께 이상민은 SBS 미운 우리 새끼, 돌싱포맨 등 방송 캡처 사진을 업로드해 눈길을 끌었다.

한편 이상민은 지난달 30일 서울 마포구 상암 프리즘타워에서 열린 2025 SBS 연예대상 시상식에서 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 서장훈, 지석진 등 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고 대상을 수상했다.

2017년부터 9년째 미우새에 출연 중인 그는 ‘궁상민’으로 활약하며 재미를 이끌었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

