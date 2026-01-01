추영우X신시아 ‘오세이사’, 반응 터졌다…새해 첫날 50만 돌파

바이포엠스튜디오 제공

추영우, 신시아 주연의 영화 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’(오세이사)가 새해부터 흥행 청신호를 켰다.

1일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 오세이사는 개봉 9일째인 이날 오전 9시쯤 관객수 51만4003명을 기록했다.

이번 흥행 기록은 2025년 영화 ‘말할 수 없는 비밀’이 개봉 13일 만에 50만 관객을 돌파한 것보다 무려 4일이나 빠른 속도다. 특히 동명의 일본 영화 흥행작의 50만 관객 돌파 시점인 26일보다도 2주 이상 빠른 속도로 인기를 얻고 있다.

가족, 연인, 친구와의 극장 데이트를 선택하는 관객들이 성별, 연령 무관하게 즐길 수 있다는 점이 흥행 요인으로 작용하고 있다.

오세이사는 매일 하루의 기억을 잃는 서윤(신시아)과 매일 그녀의 기억을 채워주는 재원(추영우)이 서로를 지키며 기억해가는 청춘 멜로물이다. 전 세계에서 130만 부 이상 판매된 이치조 미사키의 베스트셀러 소설을 영화화했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

