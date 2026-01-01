‘미스트롯’ 김희진, 12년 연인과 2월 결혼 “평생 약속”

‘미스트롯’ 출신 트로트 가수 김희진이 2월의 신부가 된다.

김희진은 1일 자신의 SNS에 웨딩사진을 공개하며 결혼 소식을 알렸다. “노래로 웃고 노래로 버텨온 시간 속, 가장 평범한 날들과 마음이 불안했던 순간들까지 옆에서 지켜준 사람이 있다”고 글을 쓴 김희진은 “12년이라는 시간 동안 제 삶의 많은 장면을 함께해준 사람과 다가오는 2월 평생을 약속하고자 한다”라고 직접 기쁜 소식을 전했다.

이어 “부부라는 이름으로 인생의 새로운 계절을 맞이하게 된 만큼, 새해 첫날 가장 먼저 여러분께 말씀드리고 싶었다. 늘 제 음악을 믿고 기다려 주신 마음이 있었기에 지금의 제가 있다고 생각한다. 앞으로도 더 성실하고 진중한 마음으로 이어가겠다”라고 팬들을 향해 감사를 전했다.

김희진은 2019년 TV CHOSUN ‘미스트롯’ TOP12에 오르며 눈도장을 찍었다. 2020년 ‘차마’로 정식 데뷔 후 ‘삼산이수’, ‘사랑의 팔베개’, ‘어이하리오’, ‘주세요’ 등을 발매하며 활동했다. 방영 중인 ‘미스트롯4’에도 다시 도전장을 내밀었다. 시즌1 이후 성장을 거듭해온 만큼 ‘미스트롯4’의 활약상에도 기대가 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]