말마프렌즈, 일상 속 동반자 꿈꾸다

한국마사회가 자체 개발한 캐릭터 말마(MALMA)가 친근한 감성과 독창적인 세계관으로 주목받고 있다.



말마는 코로나 팬데믹 시기, 지친 국민들을 위로하기 위해 한국마사회가 기획·개발한 캐릭터다. 일상 속 공감과 희망을 전하는 말 캐릭터라는 점에서 차별화된 존재다.

말마프렌즈 팝업 스토어

말마는 달리기만 해도 행복했던 유년 시절을 지나 경주로 위에서 스포트라이트를 한껏 받던 인기 경주마로 설정됐다. 세계 최대 국제경주 우승을 끝으로 은퇴를 선언한 말마는 이후 ‘선한 영향력을 전하는 은퇴 경주마’라는 새로운 삶을 선택하며, 말마 유니버스의 중심 인물로 자리 잡는다. 여기에 말마의 첫 번째 팬클럽 회원이자 당근 정체성으로 방황하던 ‘마그니’, 그리고 제주 오일장에서 각설이 타령을 하다 말마의 매니저가 된 ‘각설이’까지 더해져 ‘말마프렌즈’가 완성됐다.



렛츠런파크 서울 ‘놀라운지’에 설치된 굿즈 자판기를 통해 오프라인에서 소비자들과 만나오던 말마는 2026년 말의 해를 맞아 본격적인 저변 확장에 나선다. 신세계 스타필드 파주운정 및 수원 내 팝업스토어를 통해 더 많은 시민들과의 만남을 시도한다. 이어 봉제인형 위주로 제작하던 굿즈를 문구나 생활용품류까지 확대하는 등 보다 많은 사람들의 일상으로 스며들어 말마 특유의 매력을 전달해 나갈 계획이다.



말마 캐릭터 기획을 이끌어 오고 있는 박지연 한국마사회 CS마케팅부 디자이너는 “말마프렌즈는 단순한 기업 캐릭터를 넘어 사람들의 일상에 스며드는 동반자가 되는 것이 목표”라며 “힘들 때 위로가 되고, 즐거울 때 함께 웃을 수 있는 친구 같은 캐릭터로 성장했으면 한다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]