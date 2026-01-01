‘말띠’ 두 베테랑 “적토마처럼 도약” “성적보다 건강”

불의 기운을 품은 붉은 말의 해, ‘말띠’ 송재철 기수와 심승태 조교사가 굴곡의 시간 속 경주로 위에서 희망의 목소리를 외친다.



◆“적토마를 이끄는 관우처럼 달리겠다“ 송재철 기수

송재철 기수

1990년생 송재철(36) 기수는 2013년 데뷔 이후 13년째 경주로를 지키고 있는 베테랑이다. 사랑스러운 아내와 두 아이를 지키는 가장이기도 한 송 기수는 “붉은 말의 기운을 받아, 관우의 명마였던 적토마 같은 단짝 경주마와 함께 한 차원 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 주먹을 불끈 쥐었다.



전북 무주 산골에서 태어난 그는 농사를 짓는 부모님 곁에서 늘 자연과 벗하며 활동적인 성향과 동식물을 아끼는 마음을 키워왔다고 한다. 초등학교 시절에는 축구선수를 꿈꾸며 전주로 유학을 떠났지만 형편상 축구를 접고 고향으로 돌아왔다. 이후 마사고등학교 진학을 권유받으며 기수라는 직업과 처음 인연을 맺었다.



세 번의 도전 끝에 기수 후보생으로 입학한 그는 한결 같은 성실함과 뚝심으로 자신만의 커리어를 쌓아가고 있다. 페어플레이 기수로 4회나 선정되는 등 젠틀하고 온화한 성격의 송 기수는 YTN배 등 대상경주에서도 3차례 우승을 차지하는 등 경주로 안팎에서 인품과 능력을 모두 인정받고 있다. 통산전적은 4697전 출전해 1위 392회로 승률 8.3%, 복승률 17.6%를 기록하고 있다.



특히 지난해 조교 중 부상으로 수술대에 올라 4개월간 공백기를 가져야 했고, 연말에는 낙마 사고까지 겹치며 힘든 시간을 보냈다. 하지만 오뚝이처럼 다시 일어나 2026시즌을 준비하고 있다. 송 기수는 “춥거나 더운 날씨에도 매주 진심으로 응원해주신 팬분들과 항상 저를 믿고 기회를 주고 잘했을 때나 부진했을 때나 격려해 주신 관계자 분들께도 감사드린다”고 밝혔다.



◆“혜안 높이는 한해를 보내겠다” 심승태 조교사

심승태 조교사

1978년생 심승태(48) 조교사는 서울 37조를 이끌고 있는 데뷔 15년차 베테랑이다. 2001년 7월6일 기수 데뷔 첫 경주에서 인기 9위 마필인 ‘위대한 탄생’과 함께 첫 승을 올리며 시선을 집중시켰다. 11년 동안 기수로 활동하며 3108전 185승을 기록했다.



기수로 활동하며 직접 경주에 출전하는 것보다 능력 있는 말을 발굴하고 관리해 경주에서 최상의 컨디션으로 출전시키는 조교사의 길에 매력을 느꼈고, 조교사 전향을 알렸다. 될성부른 경주마를 찾아내고 맞춤형 훈련을 통해 잠재력을 끌어내 온 심 조교사는 3234회 출전해 1위 223회, 2위 276회, 3위 283회를 기록 중이다. 현재 40두의 경주마를 위탁관리하고 있다.



심 조교사는 “조교사로서의 여러 마리의 경주마를 관리하다 보니 부상과 성적에 늘 신경이 쓰인다”면서도 “잘 훈련한 말이 경주에서 우승했을 때의 기쁨은 기수 시절 직접 타고 우승했을 때와는 또 다른 만족감이 있다”고 말한다. 이어 “올해는 반드시 대상경주 우승을 거머쥐며 큰 무대에서 우승의 기쁨을 누리고 싶다”고 포부를 밝혔다.



하지만 성적보다 더 중요한 것은 건강이라고 강조했다. 심 조교사는 “함께 생활하는 관리사분과 경주마들이 부상 없이 건강하게 오래 뛰는 것이야말로 제가 추구하는 최우선 가치”라고 눈빛을 번뜩였다. 이어 “2026년도 모두 건강하고 행복한 한 해가 되시기를 바란다”며 새해 인사를 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

