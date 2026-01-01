가수 겸 방송인 션이 유튜브 수익 약 1억원을 기부하겠다고 했다.

션은 지난 12월31일 자신의 유튜브 채널에서 한 해를 돌아 보며 유튜브 수익을 공개했다.

그는 "가장 기억에 남는 일 중 하나는 세계 7대 마라톤을 완주한 것이다. 전 세계를 돌아다니면서 열심히 달린 한 해였다"고 말했다.

션은 "올해 정말 열심히 ‘션과 함께’ 채널을 했다. 유튜브를 시작한 지 벌써 5년차인데 올해는 정말 열심히 했고 그만큼 성과도 꽤 좋았던 것 같다"고 했다.

그는 "저는 지난 3년 반 동안은 (유튜브 채널) 수익이 거의 없었다. 올해는 가능할 것 같아서 2025년 연말 정산을 해보려 한다"고 말했다.

유튜브 채널 총 조회수는 약 8130만회였고, 수익은 약 7만8700달러였다. 약 1억1000만원이다.

션은 "유튜브 연말 정산할 때 1억원 정도 기부해 봤으면 좋겠다고 생각했는데, 올 한 해 여러분들 덕분에 1억원을 벌었다고 하니 1억원을 기부하겠다"고 말했다.

션은 이 돈을 고려인 학교 설립에 기부하겠다고 했다.

