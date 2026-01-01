트와이스 모모, 밀착 핏에 드러난 완벽 글래머 ‘시선강탈’

모모 인스타그램 캡처

트와이스 모모가 일상 사진만으로도 압도적인 존재감을 입증했다. 최근 공개된 인스타그램 사진들에서 모모는 과한 연출 없이도 탄탄한 몸매 라인을 자연스럽게 드러내며 시선을 사로잡았다.

모모는 2025년을 마무리하는 지난달 31일 자신의 인스타그램에 “이것저것 2025년 마지막으로”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 업로드했다.

사진 속에는 해외로 여행을 떠나 즐기는 모습을 비롯해 각종 화보같은 자연스러운 패션을 선보이는 모습이 담겼다.

야시장으로 보이는 거리에서 촬영한 사진에서는 슬림한 상의와 데님 팬츠를 매치해 군살 없는 허리선과 볼륨감 있는 실루엣을 강조했다. 편안한 차림에도 몸에 밀착되는 핏이 모모 특유의 글래머 라인을 또렷하게 부각시킨다.

또 다른 컷에서는 헤드폰을 착용한 채 클로즈업 셀카를 공개했고 숙소에서 거울 셀카로 담은 사진에서는 크롭 톱과 트레이닝 팬츠 조합으로 복근과 허리 라인을 과감하게 드러냈다. 군더더기 없는 몸매와 균형 잡힌 비율이 눈길을 끈다.

팬들은 “너무 예쁘다”고 댓글을 달고 있다. 1일 현재 좋아요 수만 150만개에 이른다.

한편 트와이스는 오는 4월 해외 아티스트 사상 최초로 일본 도쿄 국립경기장에서 단독 콘서트를 연다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

