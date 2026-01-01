‘스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서’ 왜 보냐고? #캐릭터 #스케일 #스토리

Barb (Regina Hall), Flying Dutchman (Mark Hamill), Patrick Star (Bill Fagerbakke) and SpongeBob SquarePants (Tom Kenny) in The SpongeBob Movie: Search For SquarePants from Paramount Animation and Nickelodeon.

영화 스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서가 1일 개봉한 가운데, 관람 포인트 BIG 3를 전격 공개했다.

오랜 시간 전 세계 팬들의 사랑을 받아온 스폰지밥 시리즈의 극장판 애니메이션 영화 <스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서>에는 그 어느 때보다 다채롭고 풍성한 캐릭터들이 총출동한다. 용감무쌍한 ‘빅 가이’를 꿈꾸는 주인공 스폰지밥을 중심으로, 엉뚱한 매력의 단짝 친구 뚱이, 스폰지밥을 아끼는 의리의 사나이 집게사장, 불평은 많지만 미워할 수 없는 징징이, 스폰지밥의 귀여운 반려 달팽이 핑핑이, 똘똘한 다람이까지 반가운 비키니시티 친구들이 등장해 웃음과 활력을 불어넣는다. 여기에 등장만으로도 분위기를 압도하는 무시무시한 유령선장과 바바라는 스폰지밥을 미지의 언더월드로 이끌며, 모험을 더욱 흥미진진하게 만들어줄 것이다.

스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서>의 몰입감과 재미를 배가시키는 요소 중 하나는 바로 상상을 뛰어넘는 스케일과 다채로운 볼거리에 있다. 이번 극장판은 바다 가장 깊은 곳에 위치한 언더월드를 배경으로, 미지의 공간과 독창적인 심해 생물들을 환상적인 비주얼로 생생하게 구현해냈다. 언더월드는 바다에서 가장 깊고 위험한 곳에 위치한 흑마술의 왕국으로, 유령 해적들과 귀신 들린 허리케인, 무서운 괴물들로 가득하다는 소문이 무성해 더욱 호기심을 자극한다. 특히 극장의 초대형 스크린과 풍부한 사운드는 한층 업그레이드된 스케일로 찾아온 <스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서>를 더욱 생동감 있게 즐길 수 있도록 해주며, 관객들을 미지의 세계 언더월드로 안내할 것이다.

Patrick Star (Bill Fagerbakke) and SpongeBob SquarePants (Tom Kenny) in The SpongeBob Movie: Search For SquarePants from Paramount Animation and Nickelodeon.

Patrick Star (Bill Fagerbakke) and SpongeBob SquarePants (Tom Kenny) in The SpongeBob Movie: Search For SquarePants from Paramount Animation and Nickelodeon.

스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서>는 용감무쌍한 빅 가이가 되기 위해 미지의 세계 ‘언더월드’로 위험천만한 모험을 떠난 스폰지밥과 그를 구하기 위해 따라나서는 비키니시티 친구들의 해저 대탐험 어드벤처를 흥미롭게 그려낸 작품이다. 영화는 빅 가이가 되기 위해 용감무쌍짱 증명서를 획득하려는 스폰지밥의 여정을 중심으로, 위험에 처한 스폰지밥을 구하기 위한 집게사장, 징징이, 핑핑이의 활약과 더불어 무시무시한 유령선장을 막기 위한 스폰지밥과 친구들의 팀워크까지 모두 담아낸다. 예측할 수 없는 사건들이 끊임없이 이어지며 관객들을 한층 더 스릴 넘치고 흥미진진한 모험의 세계로 끌어들인다.

2026년 새해, 애니메이션 ‘빅 흥행’의 포문을 여는 영화 <스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서>는 1월 1일, 바로 오늘부터 전국 극장에서 만날 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]