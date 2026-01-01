옥택연, KBS 연기대상 미니시리즈 부문 우수상

배우 옥택연이 2025 KBS 연기대상 미니시리즈 부문 남자 우수상을 수상했다.

지난 31일 진행된 2025 KBS 연기대상은 각 수상 후보 별로 치열하고 쟁쟁한 라인업이 눈에 띄는 가운데, 드라마 ‘남주의 첫날밤을 가져버렸다’ 옥택연이 미니시리즈 부문 남자 우수상 수상의 영광을 안았다.

옥택연은 극 중 평범한 여대생의 영혼이 깃든 로맨스 소설 속 남자 주인공으로, 임금이 가장 총애하는 조카 경성군 이번 역을 맡았다. 그는 이번 캐릭터를 통해 묵직한 액션부터 설렘 가득한 로맨스까지 다양한 면들을 그려내며 시청자들의 눈길을 사로잡았다. 이에 “감사할 분들이 너무 많은데 ‘남주의 첫날밤을 가져버렸다’의 감독님 작가님을 비롯해 함께 한 모든 분들께 감사드립니다. 경성군 이번이라는 역할을 맡으면서 연기에 대해 다시 한번 생각하게 된 것 같습니다”라고 감사한 마음을 전했다. 이어 “연기를 시작한 지 15년 정도 된 것 같은데 이번 작품을 통해서 새로운 연기를 발견해 나가는 제 자신을 보면서 앞으로 조금 더 발전해 나갈 수 있는 제가 되도록 다짐을 많이 했습니다. 항상 응원해 주시는 팬분들께 다시 한번 감사드립니다”라며 벅찬 소회를 전했다.

한편, 옥택연은 드라마 ‘가슴이 뛴다’, ‘어사와 조이’, ‘빈센조’, ‘블라인드’, 영화 ‘한산: 용의 출현’, ‘시간위의 집’ 등 매 작품마다 강렬한 존재감으로 한계 없는 스펙트럼을 입증했다. 특히 올해는 ‘남주의 첫날밤을 가져버렸다’, ‘그랑 메종 파리’, 2025년 팬미팅 ‘sweeTY OKCAT’s Happy Valentine’s Day’ 등 브라운관과 스크린, 팬미팅까지 다방면으로 활약했다.

활발한 활동으로 꾸준한 사랑을 받고 있는 옥택연. 그가 2026년에 보여줄 행보에 기대가 높아지는 바다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]