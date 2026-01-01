대한항공 줄부상, 베테랑 곽승석이 빈 자리 메운다… “훈련 잘해와”

베테랑 곽승석이 대한항공의 부상 공백을 메우기 위해 출격한다.
대한항공은 1일 인천 계양체육관에서 삼성화재와 진에어 2025~2026 V리그 남자부 홈 경기에 나선다. 고공행진을 달리고 있다. 승점 40(14승3패)으로 선두를 지키고 있다.
고민을 안고 새해 첫날을 시작한다. 에이스 정지석이 발목 인대 파열 부상을 당한데 이어 그 공백을 메우던 임재영마저 왼쪽 무릎 반월상 연골판 손상 진단을 받았다. 같은 아웃사이드 히터 포지션의 두 선수가 연달아 빠지게 된 것이다.
헤난 달 조토 감독 역시 아쉬워했다. 헤난 감독은 “그 두 선수가 경기를 한 동안 뛰지 못한다는 슬픔 때문에 가슴 아프다”라며 “프로이고 운동선수다. 코트에 더 나오고 싶어 하는데 부상 때문에 경기를 뛰지 못한다는 게 크다”고 아쉬워했다.
빈 자리는 먼저 곽승석이 메운다. 올 시즌 첫 선발 출격이다. 앞서 올 시즌 4경기에서 교체로 5세트를 뛴 게 전부였다. 헤난 감독은 “곽승석이 그동안 훈련을 너무 잘해왔다. 빈 자리를 잘 메울 것으로 생각한다”며 “시즌 초 종아리 부상 때문에 출전을 많이 못했지만 몸을 회복했고 훈련도 전반적으로 잘 참가했다”고 했다.
대한항공에 맞서는 삼성화재는 연승을 이어가겠다는 의지를 표시했다. 지난달 26일 OK저축은행전에서 지긋지긋했던 11연패에서 벗어났다. 고준용 삼성화재 감독대행은 “연패에 대한 스트레스는 확실히 끊어서 좋다”며 “연승으로 어떻게든 이어나가야 한다”고 강조했다.
아웃사이드 히터 이윤수를 먼저 선발로 내세운다. 고 감독대행은 “이우진은 리시브에 대한 강점은 있지만 공격이나 블로킹에서 약점이 있다”며 “이우진은 훈련을 더 해서 몸을 더 끌어올린 다음 투입되는 게 맞다”고 전했다.
