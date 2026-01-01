부산아이파크, ‘스피드 윙어’ 브라질 공격수 가브리엘 영입

사진=부산아이파크 제공

부산아이파크가 안산, 성남 등에서 활약한 브라질 공격수 가브리엘을 영입했다.

가브리엘은 빠른 스피드와 드리블이 장점인 왼발 윙어로서 좋은 킥과 발재간도 갖고 있다. 1996년생인 가브리엘은 2017년 브라질의 리우 브랑코 SC에서 프로 생활을 시작했으며, 브라질 내 여러 구단과 포르투갈 리그 또한 거쳤다.

2023년에 안산에 입단하며 K리그에 발을 들인 가브리엘은 전반기 리그 18경기 4골 2도움으로 팀의 핵심 자원으로 자리 잡았다. 여름에는 공격진 보강이 필요했던 성남으로 이적해 11골 4골 3도움을 기록하며, 시즌 29경기 8골 5도움으로 첫 해 준수한 활약을 보였다. 하지만 이듬해에는 부상의 여파로 6경기 1도움만 기록하며, 여름에 팀을 떠나게 됐다.

2025년에는 브라질의 브루스키 FC와 보타포구 FC 소속으로 리그와 컵 대회에서 30경기 2골 3도움을 기록했다.

사진=부산아이파크 제공

가브리엘은 부산에 온 소감으로 “부산이라는 좋은 팀에서 다시 K리그 무대에 뛸 수 있게 돼서 기쁘다. 올 시즌 부산이 승격하는 데 도움이 될 수 있도록 열심히 뛰겠다”고 밝혔다.

한편, 가브리엘을 영입해 공격을 강화한 부산은 오는 1월 5일(월)부터 태국 치앙마이로 해외 전지훈련을 시작으로 본격적인 2026시즌 준비에 돌입한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

