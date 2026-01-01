‘JYP 기대주’ NEXZ, 새해 첫 亞 투어 연다

그룹 NEXZ(넥스지)가 2026년 더 높은 도약에 나선다.

NEXZ는 1월 1일 0시 공식 SNS 채널에 'NEXZ "NEXTEP 2026"'(넥스지 "넥스텝 2026") 영상을 공개하고 새해 전개할 프로젝트를 소개했다.

영상은 자유롭고 쿨한 NEXZ 바이브가 그대로 담겼다. 여러 공간을 오가며 반복되는 화면 전환이 속도감을 더해 몰입도를 끌어올렸고, 뒤집힌 오브제를 중심으로 교차되는 시각 효과가 만들어낸 언밸런스한 리듬은 평범함에 머무르지 않고 나아가는 NEXZ의 열정과 패기를 느끼게 했다.

NEXZ는 글로벌 및 일본 새 앨범 발매, 데뷔 첫 아시아 투어와 일본 스페셜 아레나 투어, 국내 두 번째 공식 팬미팅 개최, 멤버 7인을 상징하는 캐릭터 NEXZOO(넥스주) 팝업 스토어 및 새 컬래버레이션 진행, 일본 오리지널 방송 프로그램과 글로벌 오프라인 이벤트 진행, 시그니처 퍼포먼스 콘텐츠 'NEXZ Archive'(넥스지 아카이브), 오리지널 관계성 콘텐츠 공개 등 풍성한 활동을 예고했다.

NEXZ는 2024년 5월 첫 싱글 'Ride the Vibe'(라이드 더 바이브)로 글로벌 데뷔한 이래 성장세를 드러내며 '글로벌 기대주'로 떠올랐다. 2025년 4월 발매한 미니 2집 'O-RLY?'(오 리얼리?), 10월 미니 3집 'Beat-Boxer'(비트복서)로 국내 주요 음원 및 음반 차트 1위에 올랐고 제39회 일본 골드 디스크 대상을 비롯한 'ASEA 2025', '2025 TMA', '2025 KGMA', '10주년 AAA 2025' 등 국내외 가요 시상식에서 성과를 거뒀다.

오는 3일 타이베이, 17일~18일 마카오에서는 스페셜 콘서트 'NEXZ SPECIAL CONCERT < ONE BEAT >'(< 원 비트 >) 일환 단독 공연을 열고 새해 힘찬 포문을 연다. 탄탄한 무대 실력을 기반으로 국내외 팬심을 사로잡고 있는 '차세대 퍼포먼스 강자' NEXZ가 펼칠 2026년 행보와 활약에 이목이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

