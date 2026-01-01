개그맨 오정태, 댄스 트로트 '술술 풀리네'로 새해 연다

<사진 : 체리쉬빌리지>

개그맨 오정태가 세상 모든 이들을 위한 응원가로 새해를 연다.

오정태의 신곡 '술술 풀리네 (Feat.박혜신)'는 신나고 경쾌한 댄스 트로트 장르의 곡으로 오정태의 익살스러우면서도 힘찬 보이스와 모든 이들의 인생이 술술 풀리기를 바라는 염원을 담아낸 가사가 돋보인다.

이번 곡은 MBN '현역가왕'에 출연해 TOP 5에 오르며 많은 사랑을 받은 가수 박혜신이 피처링으로 참여했다. 전주에서 흘러나오는 발라드 풍의 사운드와 박혜신의 진정성 넘치는 보이스는 오정태의 목소리와 곡의 분위기를 더욱 집중하게 만든다.

작사가 솔찬해와 작곡가 최병창이 의기투합해 만든 신곡 '술술 풀리네'를 통해 오정태는 가수로서의 존재감도 한층 더 높일 계획이다. 지난 2017년부터 트로트 앨범을 발매하며 가수로서의 행보를 이어오고 있는 오정태는 신곡을 통해 새해 모든 이들에게 꿈과 희망을 선물하는 가수로서의 활약을 예고했다.

한편 오정태의 신곡 '술술 풀리네 (Feat.박혜신)'는 1일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매됐다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

