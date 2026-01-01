최휘영 문화체육관광부 장관. (사진=문화체육관광부 제공)

최휘영 문화체육관광부 장관이 “국민과 현장을 나침반 삼아 더욱 비상한 각오와 사명감으로 K-컬처 문화강국을 향한 큰길을 함께 열어가자”고 당부하며 병오년 문체부가 가야할 길을 제시했다.

최 장관은 1일 신년사를 통해 “2026년은 우리 문체부에 그 어느 때보다 중요한 한 해가 될 것”이라며 이같이 말했다.

지난해 7월31일 취임하며 공직 생활을 시작한 최 장관은 “무거운 책임감 속에 배움과 도전이 숨 가쁘게 이어진 시간”이라고 지난 5개월을 돌아봤다. 이어 인사청문회, 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 현장 점검, 대중문화교류위원회와 문화예술정책자문위원회를출범 등을 되짚고, 암표와 콘텐츠 불법유통 등에 관련된 법 개정이라는 성과를 언급했다.

최 장관은 “공직이라는 곳은 여전히 낯설고 배워야 할 점도 많은 곳”이라며 “한 가지는 분명하다. 우리는 언제나 국민을 가장 먼저 떠올리며 현장 속에서 움직여야 한다”고 강조했다. 그러면서 “저는 늘 15도쯤은 우리가 하는 일을 삐딱하게 바라보는 문화를 만들고 싶다. 익숙하다는 이유로, 전례가 있어서 무심결에 반복해 온 방식 대신 국민과 현장의 눈높이에서 항상 참신한 변화를 시도하는 조직이 되기를 바란다”고 덧붙였다.

또 “단군 이래 처음으로 K-컬처가 전 세계인을 사로잡고 있다. 국민주권정부의 핵심 비전도 ‘높은 문화의 힘을 갖춘 나라’”라며 “우리 모두 너무나 잘 알다시피 문화강국의 토대를 더 탄탄하게 구축하고, K-컬처를 명실상부 미래의 핵심 성장산업으로 키워야 한다”고 밝혔다.

최 장관은 “K-관광 3000만을 조기 달성할 수 있게 큰 걸음을 내딛고, 스포츠도 더욱 신뢰받을 수 있도록 우뚝 세워야 한다. 국민이 더 건강할 수 있게끔 세심히 살피고, 우리가 하고 있는 일들에 대해 국민과 더 잘 소통할 수 있도록 더욱 친화적이고 일상적인 방법들을 찾아야 한다”고 문체부가 나아가야 할 방향도 제시했다.



다음은 2025년 문화체육관광부 장관 신년사 전문이다.

사랑하는 문화체육관광부 가족 여러분! 2026년 새해가 환하게 밝았습니다. 떠오른 태양처럼 큼지막한 복 많이 많이 받으시고, 온 가족 모두가 건강하고 행복한 한 해 되시길 바랍니다! 저 역시 희망찬 2026년 새해를 이렇게 여러분과 함께 맞게 되어 매우 기쁘고 가슴이 두근두근, 벅찬 마음입니다. 평생을 민간에서 일해 온 제가 초보 장관으로 공직에 첫발을 디딘 지 이제 갓 5개월, 그동안은 정말이지 무거운 책임감 속에 배움과 도전이 숨 가쁘게 이어진 시간이었습니다. 인사청문회라는 매우 생소한 관문을 넘자마자 에이펙(APEC) 점검을 위해 경주로 달려가야 했고, ‘대중문화교류위원회’와 ‘문화예술정책자문위원회’를 출범시키며, 많은 전문가들과 함께 현장의 숱한 문제점들을 풀어보려고 쉼 없이 달려왔습니다. 짧은 기간이었지만, 암표와 콘텐츠 불법유통 같은 수십 년간 해결이 어려웠던 해묵은 과제에 과감히 칼을 대서 매우 빠른 속도로 관련 법 개정이라는 손에 잡히는 성과물을 만들었습니다. 이는 여러분 모두가 각자의 자리에서 투철한 사명 의식으로 저를 믿고 함께해 주신 덕분이라고 생각합니다. 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 수십 년을 민간에서 일해 온 제 눈에 공직이라는 곳은 여전히 낯설고 배워야 할 점도 많은 곳입니다. 하지만 한 가지는 분명합니다. 우리는 언제나 국민을 가장 먼저 떠올리며 현장 속에서 움직여야 한다는 것입니다. 그래서 저는 늘 15도쯤은 우리가 하는 일들을 삐딱하게 바라보는 문화를 만들고 싶습니다. 익숙하다는 이유로, 전례가 있어서 무심결에 반복해 온 방식 대신, 국민과 현장의 눈높이에서 항상 참신한 변화를 시도하는 조직이 되기를 바랍니다. 문체부 가족 여러분, 단군 이래 처음으로 ‘케이(K)-컬처’가 전 세계인을 사로잡고 있습니다. 국민주권정부의 핵심 비전도 ‘높은 문화의 힘을 갖춘 나라’입니다. 이 모두 우리 문체부 가족 여러분이 모두 각자의 자리에서 그동안 쌓아온 노력의 결과를 기반으로 하고 있습니다. 정말 뿌듯한 자부심을 느끼지 않을 수 없습니다. 동시에, 그 기대의 무게만큼 이제 우리의 책임감도 몇 배, 몇십 배 더 커졌습니다. 올해는 우리 모두 너무나 잘 아시다시피 문화강국의 토대를 더 탄탄하게 구축하고, ‘케이(K)-컬처’를 명실상부 미래의 핵심 성장산업으로 키워야 합니다. ‘케이(K)-관광’ 3천만을 조기 달성할 수 있게 큰 걸음을 내딛고, 스포츠도 더욱 신뢰받을 수 있도록 우뚝 세워야 합니다. 국민이 더 건강할 수 있게끔 세심히 살피고, 우리가 하고 있는 일들에 대해 국민과 더 잘 소통할 수 있도록 더욱 친화적이고 일상적인 방법들을 찾아야 합니다. 그래서 2026년은 우리 문체부에 그 어느 때보다 중요한 한 해가 될 것입니다. 저는 여러분이 보여준 전문성과 책임감, 그리고 현장을 향한 헌신을 믿습니다. 우리 모두 국민과 현장을 나침반 삼아 더욱 비상한 각오와 사명감으로 ‘케이(K)-컬처’ 문화강국을 향한 큰길을 함께 열어갑시다. 2026년 병오년, 문체부 가족 여러분 모두가 밝은 웃음으로, 서로를 토닥이고 격려하며 함께 정진할 수 있기를 기원합니다. 다시 한번, 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다.

