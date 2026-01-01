‘미스트롯’ 출신 김희진, 2월 결혼 “12년 인연과 백년가약”

김희진 SNS 캡처

‘미스트롯’ 출신 김희진이 결혼을 발표했다.

가수 김희진은 1일 공식 SNS를 통해 웨딩 사진과 함께 오는 2월 결혼 소식을 알렸다.

김희진은 “노래로 웃고 노래로 버텨온 시간 속, 가장 평범한 날들과 마음이 불안했던 순간들까지 옆에서 지켜준 사람이 있다”라며 “12년이라는 시간 동안 제 삶의 많은 장면을 함께해준 사람과 다가오는 2월 평생을 약속하고자 한다”라고 직접 결혼 사실을 알렸다.

이어 “부부라는 이름으로 인생의 새로운 계절을 맞이하게 된 만큼, 새해 첫날 가장 먼저 여러분께 말씀드리고 싶었다”며 “늘 제 음악을 믿고 기다려 주신 마음이 있었기에 지금의 제가 있다고 생각한다. 앞으로도 더 성실하고 진중한 마음으로 이어가겠다”라고 팬들을 향한 감사의 마음을 전했다.

2월 웨딩마치를 올릴 예정인 김희진은 2019년 TV조선 미스트롯 톱12에 오르며 대중에게 눈도장을 찍었다. 이후 2020년 ‘차마’로 정식 데뷔한 후 ‘삼산이수’, ‘사랑의 팔베개’, ‘어이하리오’, ‘주세요’ 등 다양한 곡을 발매하고 특유의 흥과 끼, 에너지 넘치는 무대로 꾸준한 사랑을 받아왔다.

최근 미스트롯4에 도전 중인 김희진은 미스트롯1 톱12 이후 수많은 활동을 통해 성장을 거듭해온 만큼, 탄탄한 가창력은 물론 밝은 에너지와 진정성 있는 무대로 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]