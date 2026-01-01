경주, 새해 여행지로 부상… ‘플래시백 : 계림’ 신년 혜택·1월 1일 정상 운영

2026년 병오년(丙午年), 이른바 ‘붉은 말의 해’가 밝았다. 새해를 맞아 새로운 기운과 의미를 담은 여행지를 찾는 관광객들이 늘어나는 가운데, 경주에서 운영 중인 몰입형 미디어아트 전시 ‘플래시백 : 계림’이 신년 첫날부터 관심을 모으고 있다.

플래시백 : 계림은 신라의 신화와 설화를 모티프로 한 서사형 미디어아트 전시로, 빛과 영상, 공간 연출을 통해 관람객이 이야기의 흐름 속을 직접 걷듯 체험하도록 구성돼 있다. 인트로 공간을 시작으로 ‘붉은문’, ‘수호자들’, ‘삼신산’, ‘나정’, ‘신단수’, ‘용의 길’, ‘천존고’, 그리고 피날레 공간 ‘플래시백’까지 이어지는 동선은 하나의 완결된 서사를 이룬다.

특히 병오년(丙午年)을 맞아 전시 초입에 위치한 붉은문과 거서간이 새해를 상징하는 핵심 포인트 공간으로 주목받고 있다. 붉은문은 현실 세계에서 신화의 시간으로 진입하는 ‘출발의 문’을 의미하는 공간으로, 새해를 맞아 새로운 시작을 상징하는 장면으로 해석되고 있다.

붉은문을 지나 도달하는 거서간 존은 박혁거세 탄생 설화를 모티프로 한 공간이다. 새로운 질서의 탄생과 시작을 상징한다. 이곳에 설치된 강렬한 붉은 말 조형물과 신비로운 미디어아트 연출은 병오년 ‘붉은 말의 해’와 맞물리며 전시 서사의 의미를 더욱 선명하게 드러낸다. 말이 지닌 질주와 에너지, 도약과 행운의 상징성은 새해를 맞아 변화와 전진을 바라는 관람객들의 정서와 자연스럽게 연결된다.

전시 관계자는 “새해를 맞아 붉은문을 지나 거서간 존의 붉은 말 조형물 앞에서 좋은 기운과 새로운 출발의 의미를 담아가려는 관광객들의 포토존 인증 사진이 이어지고 있다”며 “2026년을 의미 있게 시작하려는 분들에게 상징적인 동선으로 인식되고 있다”고 전했다.

또한 붉은문에서 시작된 서사는 ‘수호자들’ 공간으로 이어지며, 악귀의 그림자가 빛으로 정화되는 스토리텔링을 통해 지난 한 해를 정리하고 새 출발을 준비하는 메시지를 완성한다. 이러한 흐름은 신년 시즌에 어울리는 서사 구조로 받아들여지며, 특히 MZ 세대를 중심으로 ‘새해에 가장 잘 어울리는 전시’라는 평가를 얻고 있다.

이에 맞춰 플래시백 : 계림은 2026년 1월 1일부터 신년 이벤트를 진행한다. 전 관람객을 대상으로 26% 할인 혜택을 제공하며, 병오년의 주인공인 말띠 관광객에게는 현장에서 50% 특별 할인을 적용한다. 새해 첫 여행을 계획하는 관광객들의 발길을 이끄는 요소로 작용할 전망이다.

전시 관계자는 “붉은 말의 해가 상징하는 ‘움직임과 전환, 새로운 에너지’를 전시 서사 속에 담고자 했다”며 “2026년을 맞아 의미 있는 출발을 원하는 관광객들에게 특별한 경험이 되길 바란다”고 밝혔다.

한편, 플래시백 : 계림은 실내형 전시로 계절과 날씨의 영향을 적게 받아, 신년 연휴 기간 경주 여행 일정에 자연스럽게 포함될 수 있는 문화 콘텐츠로 자리 잡고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

