요아정, 해외시장 K-디저트 열풍 선도… 글로벌 매장 20여곳 돌파

요아정이 해외에서 K-디저트 열풍을 선도하고 있다.

요아정은 해외 진출 1년이 채 되지 않은 기간에도 불구하고 글로벌 매장 20여곳을 돌파하며 빠른 성장세를 보이고 있다고 1일 밝혔다. 국내를 넘어 해외 주요 국가로 매장을 확장하며, K-디저트 브랜드로서의 경쟁력을 본격적으로 입증하고 있다는 평가다.

요아정은 호주, 홍콩, 중국, 일본, 싱가포르, 미국 시장 등 7개국 시장에 진출해 현재 해외에서 20개 이상의 매장을 운영 중이다. 해외 첫 진출 이후 1년이 채 되지 않은 기간 내 이뤄낸 성과로, K-디저트 브랜드로서의 경쟁력을 빠르게 입증한 사례로 평가받고 있다.

요아정은 한국적 감성을 담은 요거트 아이스크림과 토핑 조합이라는 브랜드 정체성을 유지하면서도, 각 국가의 소비 문화와 취향을 반영한 현지화 전략을 병행해 해외 시장에 성공적으로 안착했다. 메뉴 구성, 매장 디자인, 운영 시스템 전반에 걸쳐 현지 파트너와 협업하며 안정적인 글로벌 운영 체계를 구축한 점도 주목할 만하다.

특히 요아정은 SNS를 중심으로 확산되는 글로벌 디저트 트렌드를 적극 반영하고 있다.이를 통해 요거트 아이스크림을 기반으로 한 시각적 완성도 높은 메뉴와 시즌별 신제품 전략으로 해외 소비자에게 ‘경험형 K-디저트’ 브랜드로 자리매김하고 있다. 이러한 전략은 중국과 일본, 홍콩 등 주요 거점 지역에서 빠른 브랜드 인지도 상승으로 이어지고 있다.

요아정 관계자는 “해외매장 7개국에서 20곳 돌파는 요아정이 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖추고 있다는 것을 보여주는 의미 있는 성과”라며 “각 국가의 시장 특성을 존중하는 방향으로 매장을 운영하며, 무리한 확장보다는 브랜드 정체성과 운영 안정성을 중심으로 한 전략적 성장을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

이어 “앞으로도 K-디저트의 매력을 세계 각국 소비자들에게 지속적으로 소개하며 글로벌 브랜드로서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

