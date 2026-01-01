악뮤, YG와 12년 동행 마침표…매니저와 독립

남매 듀오 악뮤(AKMU)가 YG엔터테인먼트와의 12년 동행에 마침표를 찍었다.

이찬혁은 지난달 31일 자신의 SNS에 “굿바이, YG (2013-2025) 신세 많이 졌습니다. 키워주셔서 감사하다”는 글과 함께 ‘오랜날오랜밤 동안 정말 감사했어요’라는 문구가 적힌 현수막 사진도 올렸다. 이는 남매가 YG 임직원에 감사함을 표현하기 위한 커피차에 걸린 문구다.

수현도 이날 SNS에 “12년간 저희와 함께해 주신 많은 임직원분들 그리고 언제나 저희를 믿고 존중해 주신 YG에 진심으로 감사드립니다. YG 패밀리는 제 자랑이었고, 덕분에 정말 행복했습니다. 새로운 여정을 향해 떠나지만, 늘 마음속 고향처럼 잊지 않을게요!”라고 썼다.

지난해 전속계약 만류에 앞서 YG 측이 먼저 악뮤와의 이별을 예고했다. 향후 악뮤는 그간 동고동락한 매니저와 독립해 1인 기획사를 운영할 예정이다. 이찬혁은 지난달 말 경남 진주에서 열린 매니저의 결혼식에서 축가를 담당했다. 이날 ‘멸종위기사랑’을 열창한 이찬혁은 색소폰 연주자와 안무가 등을 대동해 화려한 축가 무대를 장식해 의리를 빛냈다. 결혼식에는 이수현뿐만 아니라 YG 양민석 대표 등도 함께했다.

2013년 SBS TV 음악 오디션 프로그램 ‘K팝스타2’ 우승팀으로 주목받은 이들은 YG에 둥지를 틀고 악동뮤지션이라는 이름으로 2014년 데뷔했다.

데뷔앨범부터 흥행하며 스타덤에 올랐고 ‘오랜 날 오랜 밤’, ‘다이노소어’, ‘어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지’ 등 수많은 히트곡을 냈다. 2019년을 기점으로 동생 이수현이 성인이 되면서 팀명을 악뮤로 변경해 솔로이자 팀으로 다양한 색깔의 음악을 선보이고 있다.

