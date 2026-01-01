FC서울, ‘K리그2 득점 2위’ 공격수 후이즈 영입… “헌신적인 플레이로 팀에 보탬 되고파”

FC서울이 공격수 후이즈를 영입했다. 사진=FC서울 제공

프로축구 K리그1 FC서울이 2025시즌 외인 공격수 후이즈를 영입했다.

서울은 “새 시즌 서울이 최전방 득점력 보강과 공격 전개 작업에 새로운 활로를 더하기 위한 결정”이라며 “확실한 마무리 능력을 갖춘 피니셔(finisher)를 통해 다양한 공격 옵션을 활용할 수 있는 기반을 마련할 수 있게 됐다”고 1일 전했다.

후이즈는 포르투갈 명문 구단 FC포르투 유스를 거쳐 포르투갈, 스페인, 우크라이나 등 유럽 무대에서 다양한 경험을 쌓았다. 2024시즌 처음으로 K리그2 무대에 입성했다. 성남FC에서 2년간 K리그 통산 71경기에 출전 30득점 4도움으로 활약했다. 지난 시즌 17골 2도움으로 K리그2 득점 2위에 올랐다.

키 187cm의 신체 조건을 바탕으로 제공권 장악 능력과 침착한 골 결정력을 겸비한 스트라이커다. 폭넓은 활동량과 연계 플레이로 상대의 압박을 분산시키고 공격 전반에 걸쳐 활발한 움직임으로 득점 기회를 만들어내는 능력이 탁월하다는 평가를 받는다.

후이즈는 “서울 일원이 될 수 있고 새로운 도전과 기회가 왔음에 너무 큰 기쁨이다. 골과 도움 그리고 헌신적인 플레이로 팀에 보탬이 되고 싶다”며 “서울에는 많은 팬분들이 계신데 저를 신뢰해 주실 그분들을 위해 제가 가진 모든 것을 바치겠다”며 입단 소감을 전했다.

