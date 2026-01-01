‘괴물신인’ 방효린·서수빈→코르티스·킥플립 ‘대세 굳히기’…새해 주목할 신인은

연예계는 하루가 다르게 새로운 얼굴들이 등장하는 치열한 무대다. 각자의 색깔로 존재감을 드러내려 하지만 대중에게 확실한 인상을 남기는 경우는 손에 꼽힌다. 남다른 재능과 탄탄한 실력은 기본이고 사람들의 마음을 끌어당기는 매력과 눈길을 사로잡는 외모까지 두루 갖춰야만 치열한 무대에 오래 설 수 있다. 그 가운데서도 2026년 특별한 빛을 낼 차세대 스타들을 스포츠월드가 주목했다.



◆방효린·서수빈의 발견…업계 주목

배우 방효린이 12월 11일 오후 서울 영등포구 CGV영등포에서 열린 KBS2 단막프로젝트 '러브: 트랙' 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. [사진=뉴시스]

배우 방효린에게 2025년은 잊지 못할 한 해였다. 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘애마’에서 신인 배우 신주애 역으로 분하며 큰 화제성을 모았다. 2500대1이 넘는 경쟁률을 뚫고 주연으로 발탁된 방효린은 신인답지 않은 연기를 보여주며 강렬한 첫인상을 남겼다. 당찬 에너지와 욕망, 갈등을 표현하는 복잡한 감정 연기를 완벽하게 소화하며 첫 상업 드라마 주연작을 당당하게 자신의 대표작으로 만들었다.

강렬한 에너지를 인정받아 여러 신인상에 노미네이트 된 방효린은 이후에도 영화 ‘범죄도시’ 강윤석 감독의 AI 활용 장편 영화 ‘중간계’ 출연과 더불어 지난달 단막 프로젝트 ‘러브:트랙’(KBS2)의 주인공으로도 시청자에게 눈도장을 찍으며 활약을 이어나가고 있다.

‘세계의 주인’ 서수빈

지난해 최고의 한국 영화로 손꼽히며 깜짝 흥행한 독립영화 ‘세계의 주인’에서 주연을 맡은 서수빈도 괴물 신인으로 떠올랐다. 여고생 이주인 역을 맡은 그는 성폭력 피해 후 내면의 갈등을 세밀하게 표현하며 데뷔작이라는 게 믿기지 않을 정도의 존재감을 뽐냈다.

토론토국제영화제에서 “경이로운 연기” 등의 찬사를 받았고 올해의 여성영화인상과 한국영화제작가협회상에서 신인상을 거머쥐었다. 또한 사우디아라비아 홍해국제영화제에서 심사위원단 만장일치로 신인상이 아닌 여우주연상을 받으며 또 한 명의 보석 같은 배우가 탄생했음을 알렸다.

◆알디원·최립우 대형 신인 탄생→코르티스·킥플립 대세 굳히기

알파드라이브원. 사진=웨이크원

지난해 ‘보이즈2플래닛’(Mnet)을 통해 탄생한 그룹 알파드라이브원은 오는 12일 정식 데뷔한다. 데뷔 전부터 음원 차트, SNS, 브랜드 평판 등 다방면에서 눈에 띄는 성과를 얻고 있다. 공식 SNS 계정은 개설 일주일도 채 되지 않아 팔로워 수 200만명을 돌파했고 팀 결성 직후 10월 신인 아이돌 그룹 브랜드 평판 조사에서 2위에 이름을 올렸다.

선공개 수록곡 ‘포뮬러’(FORMULA)는 멜론 핫100 4위 진입 등 국내외 음원차트에서 팬들의 폭넓은 사랑을 받고 있다. 발매 예정인 데뷔 앨범 ‘유포리아’(EUPHORIA)는 주요 음반 판매처에서 주간 음반 판매 순위 1위를 기록했다.

최립우. 사진=FNC엔터테인먼트

‘보이즈2플래닛’ 출신인 최립우도 지난달 공식 데뷔 활동을 성공적으로 마무리했다. 첫 싱글 앨범 ‘스위트 드림’(SWEET DREAM)은 발매 직후 한터차트 일간 피지컬 앨범 및 뮤직 차트에서 1위를 차지했으며 초동 판매량 11만6000장 이상이라는 성적을 거뒀다. 타이틀곡 ‘유유유’(UxYOUxU)는 발매 당일 벅스 실시간 차트 1위를 비롯해 국내 음원 차트에서 상위권에 안착하며 음반과 음원 모두 잡았다.

코르티스. 사진=빅히트 뮤직

지난해 가요계 첫발을 내디딘 후 올해도 기세를 이어갈 그룹의 활약도 기대를 모은다. 빅히트 뮤직 소속으로 방탄소년단·투모로우바이투게더의 동생 그룹이라는 주목을 받으며 데뷔한 코르티스는 멤버 전원이 작사·작곡·안무에 참여한 영 크리에이터 크루 콘셉트로 주목받았다.

데뷔 앨범 ‘컬러 아웃사이드 더 라인스’(COLOR OUTSIDE THE LINES)의 누적 판매량은 120만장(써클차트 기준)을 넘기며 지난해 데뷔한 신인 아이돌 그룹 중 처음으로 밀리언셀러를 기록했다. 또한 미국 빌보드 메인 앨범 차트 빌보드200에 15위로 진입했고 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서는 한 달여 만에 누적 스트리밍 1억회를 돌파했다.

킥플립. 사진=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트 신인 그룹 킥플립은 지난해 데뷔 후 세 장의 미니 앨범으로 총합 100만장 이상의 판매고를 올렸다. 데뷔 6개월 만에 미국 대형 음악 축제 롤라팔루자 시카고 무대에 오르며 K-팝 슈퍼 루키 존재감을 입증했다. 지난달에는 빌보드가 선정한 2025년 베스트 K-팝 25선에 ‘처음 불러보는 노래’가 21위에 올랐다. 오는 17일부터는 서울 공연을 시작으로 전국 팬 콘서트 투어에 나서며 신인답지 않은 팬덤 파워를 증명한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

