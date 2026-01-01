‘K팝 챔피언’ 스트레이 키즈, 2026년 새 역사 쓴다

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 찬란했던 2025년을 뒤로하고 또 하나의 역사적 챕터 서막을 연다.

스트레이 키즈는 1월 1일 0시 공식 SNS 채널에 'Stray Kids "STEP OUT 2026"'(스트레이 키즈 "스텝 아웃 2026") 영상을 게재하고 새해 이뤄나갈 새 프로젝트를 소개했다.

먼저 스트레이 키즈 여덟 멤버를 상징하는 동물 캐릭터 SKZOO(스키주)와 함께 되짚어본 2025년은 진기록의 연속이었다. 데뷔 7주년을 맞이해 팬들에게 선물한 디지털 싱글 'Mixtape : dominATE'(믹스테이프 : 도미네이트), 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 7연속 1위 진입작이자 초동 트리플 밀리언셀링을 달성한 정규 4집 'KARMA'(카르마), '빌보드 200' 70년 역사를 또 한번 새로 쓴 작품이자 타이틀곡 'Do It'(두 잇)으로 빌보드 '핫 100' 차트 통산 다섯 번째 이름을 올린 SKZ IT TAPE(스키즈 잇 테이프) 'DO IT'까지 두 장의 앨범과 하나의 디지털 싱글을 선보였다.

2024년 8월 서울에서 출발한 월드투어 'Stray Kids World Tour < dominATE >'(< 도미네이트 >)도 계속됐다. 1월 홍콩을 시작으로 라틴 아메리카, 일본 시즈오카, 북미, 유럽까지 23개 지역에서 총 35회 단독 콘서트를 열었고 대다수의 공연을 각 지역을 대표하는 초대형 스타디움에서 진행해 각종 K팝 최초, 최고 기록을 세웠다. 특히 35개 지역 56회에 달하는 '자체 최대 규모' 월드투어의 대미를 장식하는 앙코르 공연을 인천아시아드주경기장에서 개최하고 데뷔 7년 만에 국내 스타디움 공연장에 단독 입성했다.

이와 같은 성과를 인정받아 여러 가요 시상식에서 대상 트로피를 거머쥐었다. STAY(팬덤명: 스테이)의 만족도를 높이는 다채로운 콘텐츠도 즐비했다. '2 Kids Room'(투키즈룸), 'RACHA LOG'(라차로그), 'SKZ CODE'(스키즈 코드) 등 그룹 시그니처 콘텐츠들은 높은 유튜브 조회수를 기록하며 커다란 사랑을 받았다. 여기에 다섯 번째 공식 팬미팅, 다양한 SKZOO 컬레버레이션도 성사됐다.

지난 한 해를 경이로운 신기록으로 채운 스트레이 키즈는 2026년 야심 차게 준비한 새 프로젝트로 'K팝 챔피언' 위상을 더욱 공고히 한다. 새 앨범과 새 투어, 시그니처 콘텐츠 '♥ Kids Room Returns'(하트키즈룸 리턴즈), 여섯 번째 공식 팬미팅, 국내외 곳곳을 찾는 SKZOO, 'SKZ-REPLAY 2026'(스키즈 리플레이 2026), 다큐멘터리 영화 'Stray Kids : The dominATE Experience'(스트레이 키즈 : 더 도미네이트 익스피리언스), 뮤직 페스티벌 출연 등을 통해 전 세계 팬들과 만날 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]