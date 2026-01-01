바쁘다 바빠…보넥도, 연말 무대 맹활약

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 국내외 연말 특집 방송을 휩쓸며 활약했다.

보이넥스트도어는 지난해 12월 31일 방송된 ‘2025 MBC 가요대제전 멋’에서 미니 5집 ‘The Action’ 수록곡 ‘있잖아’와 디지털 싱글 ‘오늘만 I LOVE YOU’를 선보였다.

이들은 곡마다 상반된 분위기로 눈길을 사로잡았다. ‘있잖아’ 무대는 감미로운 음색과 연말에 어울리는 포근한 감성이 돋보였다. ‘오늘만 I LOVE YOU’는 2025년 최고 인기곡답게 관객석에서 큰 함성이 쏟아졌다. 멤버들의 쩌렁쩌렁한 가창력이 흥겨운 밴드 연주, 댄서들이 합세한 퍼포먼스와 어우러져 현장을 뜨겁게 달궜다. 말미에는 새해 인사와 큰절로 훈훈하게 공연을 마무리했다.

특별 무대 또한 볼거리였다. 운학은 투모로우바이투게더 연준의 ‘Talk to You’ 공연에 등장해 멋진 퍼포먼스를 선보였다. 여유로운 표정과 완급 조절을 곁들인 안무로 색다른 매력을 과시했다.

이로써 보이넥스트도어는 각종 연말 무대를 섭렵하며 한 해를 완벽하게 마무리했다. ‘2025 SBS 가요대전’, KBS ‘2025 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 인 재팬’, MBC ‘2025 MBC 가요대제전’ 등 연말 특집 방송에서 특별한 시간을 선사했다. 글로벌 팬덤과도 만났다. 일본 ‘카운트다운 재팬 25/26(COUNTDOWN JAPAN 25/26)’과 TBS ‘제67회 빛난다! 일본 레코드 대상’, TBS ‘CDTV 라이브! 라이브! 새해맞이 카운트다운 페스티벌’에서 화려한 무대를 꾸몄다.

보이넥스트도어는 2025년 다양한 활약으로 체급을 한층 높였다. 이들은 지난해 공개한 ‘오늘만 I LOVE YOU’로 각종 차트를 장악하며 ‘음원 강자’로 도약했다. 또한 미니 4집 ‘No Genre’와 미니 5집 ‘The Action’으로 밀리언셀링을 달성했다. 보이넥스트도어의 반짝이는 행보는 새해에도 계속된다. 이들은 오는 10일 ‘제40회 골든디스크어워즈’에 출연한다.

