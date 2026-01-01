씨엔블루, 정용화 자작곡 ‘그러나 꽃이었다’ 선공개…FNC 2026 첫 주자

밴드 씨엔블루(정용화 강민혁 이정신)가 오늘(1일) 선공개 곡 ‘그러나 꽃이었다 (Still, a Flower)’를 발표한다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 12월 31일 공식 SNS를 통해 1일 오후 6시 선공개되는 ‘그러나 꽃이었다 (Still, a Flower)’의 무빙 포스터를 공개했다. 공개된 영상에는 땅에 떨어진 눈물 위로 새싹이 돋아나고 꽃이 피어나는 과정이 담겨 신곡이 전하고자 하는 메시지를 직관적으로 보여준다.

선공개 곡 ‘그러나 꽃이었다 (Still, a Flower)’는 아날로그 신시사이저와 깊이감이 느껴지는 기타 사운드가 어우러진 모던 록 트랙으로, 따스하게 번지는 화음 위로 섬세한 감정선을 담은 정용화의 보컬이 잔잔한 위로를 전한다. 특히 정용화가 작사, 작곡에 참여한 이 곡은 상처와 어둠 속에서도 다시 피어나는 꽃처럼, 서늘한 현실 속에서도 끝내 자신만의 향기를 되찾는 순간의 찬란함을 표현했다.

씨엔블루는 오는 1월 7일 정규 3집 ‘3LOGY’(쓰릴로지)를 발매한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘Killer Joy’(킬러 조이)와 선공개 곡 ‘그러나 꽃이었다 (Still, a Flower)’를 포함해 씨엔블루 멤버들이 작사, 작곡에 참여한 총 10곡이 수록됐다. 특히 트랙마다 서로 다른 색깔을 가진 곡들로 구성되어 있어 씨엔블루의 다채로운 음악적 스펙트럼을 느낄 수 있다.

한편 씨엔블루의 선공개 곡 ‘그러나 꽃이었다 (Still, a Flower)’의 음원과 리릭 비디오는 오늘(1일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개되며, 정규 3집 ‘3LOGY’는 1월 7일 오후 6시에 전격 발매된다.

