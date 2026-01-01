성남, 대표팀 출신 골키퍼 이광연 품었다… “승격 위해 최선 다하겠다”

사진=성남FC 제공

프로축구 K리그2 성남FC가 골키퍼 이광연을 영입했다.

이광연은 2019년 강원FC에 입단해 7시즌간 통산 95경기에 출장했다. 2025시즌에는 20경기에 출전해 7번의 클린시트(무실점)를 기록했다. K리그 이달의 세이브 수상자로 2회 이름을 올린 바 있다.

이광연은 연령별 대표팀에 꾸준히 선발되며 국제대회에서 인상적인 활약으로 이름을 알려왔다. 2019년 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵에서 대표팀 주전 골키퍼로서 대한민국 대표팀의 사상 첫 결승 진출을 이끌었다. 2023년 항저우 아시안게임(AG)에도 태극마크를 달고 대표팀의 AG 3연속 우승에 힘을 보탰다.

성남은 “이광연 영입을 통해 최후방 수비를 보강하고 팀 전력을 더욱 안정적으로 강화할 수 있을 것”이라고 기대감을 보였다.

이광연은 “성남과 함께할 2026시즌이 기대된다. 개인적으로도 첫 이적인 만큼 빠르게 적응하고 팀에 녹아들어서 2026시즌 성남이 승격할 수 있도록 맡은 역할에 최선을 다하겠다”며 소감과 각오를 전했다.

이광연은 다가오는 1월2일부터 팀 전지훈련에 합류해 팀에 적응하며 스케줄을 소화할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]