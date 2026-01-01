‘하트맨→타짜4’ 줄줄…새해 영화·OTT 신작 기대된다

하트맨(롯데엔터테인먼트)·프로젝트Y(플러스엠 엔터테인먼트)·왕과 사는 남자(쇼박스) 포스터.

2026년 극장가를 비롯해 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼에 다양한 신작이 쏟아진다. 특히 영화계는 지난해 1000만 관객을 동원한 한국 영화가 하나도 나오지 않아 아쉬움을 남긴 가운데 기대작들이 새로운 활력을 불어넣을지 관심을 모은다. 달라진 시청 트렌드에 따라 몸집이 커진 OTT 업계는 다양한 장르의 작품으로 시청자를 만난다.

◆하트맨→타짜4, 기대작 줄줄이

로맨스부터 범죄물까지 다채롭다. 가장 처음 개봉하는 한국 영화는 권상우, 문채원 주연의 하트맨이다. 오는 14일 관객을 만난다. 하트맨은 돌아온 남자 승민(권상우)이 다시 만난 첫사랑 보나(문채원)를 놓치지 않기 위해 고군분투하지만 그녀에게 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디를 그린다. 권상우의 대표 흥행작인 히트맨1, 2를 함께 한 최원섭 감독과 다시 한 번 의기투합한 작품으로 기대가 크다. 권상우의 생활밀착형 코미디와 설레는 로맨스가 어우러져 색다른 재미를 볼 수 있을 전망이다.

이어 지난해 토론토국제영화제와 부산국제영화제 등에 초청돼 주목을 받은 영화 프로젝트Y가 21일 개봉한다. 이 영화는 가진 것이라곤 서로뿐이었던 미선과 도경이 밑바닥 현실에서 벗어나려 숨겨진 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 담았다. 특히 여성 주연 영화로 주목받고 있다. 한소희와 전종서가 각각 미선과 도경을 맡아 또래 여성 캐릭터의 연대와 욕망을 밀도 있게 그려낸다.

배우 유해진, 유지태, 박지훈, 전미도 등 이름만 들어도 주목되는 영화 왕과 사는 남자는 2월4일 관객 앞에 선다. 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장 엄흥도(유해진)와 왕위에서 쫓겨나 유배된 조선의 6대 왕 단종 이홍위(박지훈)의 이야기다. 촌장과 왕의 우정, 그 안에 녹아 있는 사람 이야기가 웃음과 감동을 선사할 예정이다. 특히 실제 역사 속 인물을 바탕으로 한 점에서 깊은 여운을 남길 전망이다.

한국 영화 대표 흥행작 중 하나인 타짜의 새로운 이야기 타짜:벨제붑의 노래(타짜4)도 베일을 벗는다. 개봉 날짜는 확정하지 않았지만 전작들이 크게 흥행했던 만큼 타짜4를 기다리는 팬들이 많다. 타짜4는 포커 비즈니스로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한)과 그의 모든 것을 빼앗은 절친 박태영(노재원)이 거액이 오가는 글로벌 도박판에서 다시 만나며 벌어지는 이야기를 그린다. 이외에도 류승룡·박해준 주연의 정가네 목장, 구교환·신승호 주연의 부활남, 고아성·변요한 주연의 파반느 등이 개봉 대기 중이다.

더 원더풀스 대본리딩 현장 모습(넷플릭스)

◆더 원더풀스→골드랜드, ‘믿보’ 라인업

OTT에서는 배우, 제작진 이름만 들어도 작품에 대한 신뢰가 올라가는 작품들이 공개된다. 먼저 넷플릭스에서는 초능력 코믹 액션 어드벤처 더 원더풀스가 상반기 시청자와 만난다. 이 작품은 종말론이 득세하던 1999년 뜻밖의 사건으로 초능력을 얻게 된 동네 허당들이 해성시의 평화를 위협하는 빌런에 맞서 싸우는 내용으로, 이상한 변호사 우영우의 유인식 감독과 배우 박은빈이 다시 만난 작품으로 벌써부터 관심을 모으고 있다. 현재 군 복무 중인 차은우도 만날 수 있어 팬들의 기대가 크다.

남주혁, 노윤서, 조승우가 출연하는 동궁도 2026년 공개를 앞두고 있다. 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다.

송혜교와 공유의 만남이 성사된 천천히 강렬하게도 기대작으로 꼽힌다. 이 작품은 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 스타들과 스타를 만드는 사람에 대한 이야기를 다룬다. 송혜교는 거친 삶을 버텨내며 단단해진 민자, 공유는 어린 시절부터 민자와 함께 성장해 음악 산업으로 발을 들이는 동구를 연기한다. 이외에도 이재욱·고민시 주연의 꿀알바, 우도환·이상이·정지훈 주연의 사냥개들 시즌2, 박지후·윤찬영 주연의 지금 우리 학교는 시즌2 등이 공개된다.

디즈니 플러스 라인업도 화려하다. 골드랜드가 상반기 시청자를 만난다. 밀수 조직의 금괴를 우연히 넘겨받은 희주(박보영)가 금괴를 독차지하려는 탐욕과 배신 속에서 사투를 벌이는 작품으로 김성철과 이현욱이 함께 호흡을 맞춘다.

신민아·주지훈·이세영·이종석 이름만 들어도 케미가 기대되는 재혼황후도 공개 예정이다. 재혼황후는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아)가 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.

1935년 경성을 배경으로 하는 현혹도 대기하고 있다. 이 드라마는 반세기가 넘도록 세상 밖으로 나오지 않아 의혹과 소문이 가득한 여인 송정화의 초상화를 의뢰받은 화가 윤이호가 그녀의 비밀에 다가가며 벌어지는 이야기를 그린다. 수지와 김선호가 각각 송정화, 윤이호를 맞아 합을 맞춘다. 이외에도 이동욱, 김혜준 주연의 킬러들의 쇼핑몰 시즌2 등 기대작들이 줄줄이 대기하고 있다.

티빙 역시 주목할 만한 작품들이 많다. 먼저 유미의 세포들이 3년 만에 시즌3으로 돌아온다. 로맨스 소설 작가로 자리 잡은 유미(김고은)와 그녀의 감정과 일상을 함께하는 세포들의 이야기를 다시 한번 그려낼 예정이다. 여기에 순록 역으로 합류한 김재원이 어떤 새로운 핑크빛 서사를 만들어낼지 관심이 모아진다. 뿐만 아니라 박지훈·윤경호 주연의 취사병이 전설이 되다, 이준혁·서현우·오대환 주연의 로또 1등도 출근합니다 등 다수의 신작이 즐거움을 선사할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

