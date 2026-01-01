사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹 권오갑 총재가 2026년 새해를 맞아 K리그 팬들에게 전하는 신년사를 발표했다.

권오갑 총재는 "K리그를 사랑해주시는 축구팬 여러분, 올해는 병오년(丙午年) 붉은 말의 해입니다. 붉은 말이 지닌 강한 에너지와 도약의 상징처럼, 여러분 모두가 뜨거운 열정과 추진력으로 새로운 도전에 성공하는 한 해가 되기를 진심으로 기원드립니다"며 "경기장을 찾아 응원해주신 모든 팬 여러분께 진심으로 감사드립니다. 2025년은 K리그가 미래를 준비하며 새로운 방향을 모색한 중요한 전환점이었습니다. 그 흐름을 이어, 2026년은 그 준비가 실제 변화로 이어가는 해가 될 것"이라고 말했다.

또 신년사를 통해 2026년 K리그의 목표를 ‘팬과 함께 성장하는 지속 가능한 리그’로 제시하며, ▲경기력 및 서비스 수준 강화, ▲글로벌 브랜드 가치 향상, ▲디지털 혁신과 데이터 기반 운영 고도화, ▲지속 가능한 축구 생태계 구축 등 네 가지 중점 추진 과제를 발표했다.

권 총재는 2026시즌부터 외국인 선수 보유 한도를 폐지해 구단이 더욱 유연하게 선수를 구성할 수 있도록 지원하고 K리그 경기 수준과 국제 경쟁력을 한층 강화하겠다고 약속했다. 또 훈련 시설·경기장 등급제로 시설을 개선하고 그라운드 잔디 품질을 상향 평준화해 안정적인 경기 환경을 조성하겠다고 다짐했다.

그는 K리그의 글로벌 브랜드 가치를 향상하겠다며 "해외 시장을 적극적으로 개척해 아시아 최고 리그로서의 위상을 확립하겠다"고 말했다. 구체적으로 "중계권을 비롯한 다양한 마케팅 자산을 적극적으로 해외에 판매하고 글로벌 기업과 전략적 파트너십을 강화해 K리그의 국제적 입지를 더욱 단단히 하겠다"고 밝혔다.

디지털 혁신과 데이터 기반 운영 고도화와 관련해서는 리그의 모든 데이터를 통합 관리하는 플랫폼을 구축하고, 이를 통해 마케팅 전략을 정교하게 수립하는 한편 팬 참여형 콘텐츠를 확대하겠다고 했다. 또 인공지능(AI)을 경기 분석·중계·팬 서비스 등 다양한 분야에 적극적으로 도입해 구단-선수-팬을 유기적으로 연결하고, 리그 운영의 효율성, 수익 구조, 미래 경쟁력을 함께 높이겠다는 청사진을 그렸다.

마지막으로 권 총재는 지속 가능한 축구 생태계 구축을 위해 힘쓰겠다며 "선수 육성과 구단 운영, 사회적 책임이 선순환 구조로 이어지는 환경을 만드는 데 집중하겠다"고 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]