더 빨라지는 프로야구…KBO, 피치클록 주자 없을 때 18초·있을 때 23초로 단축

프로야구, 더 빨라진다.

한국야구위원회(KBO)는 "15일 2025 제8차 실행위원회를 열고 2026시즌부터 적용되는 KBO리그 규정을 일부 개정했다"고 19일 밝혔다.

올해 KBO리그에는 주자 없을 때 20초, 주자 있을 때 25초 내에 투수가 공을 던져야 하는 피치 클록 규정을 적용했다. 내년에는 2초씩 더 단축해 주자 없을 때 18초, 주자 있을 때 23초로 변경했다. 퓨처스(2군)의 피치 클록은 올해와 동일하게 운영한다.

KBO는 부상자 명단 등재 규정도 개선했다. 현역 선수로 최소 1일 이상 등록된 선수만 부상자 명단 등재 신청이 가능한 현행 규정을 시범경기 개막일 이후 경기·훈련 중 발생한 부상에 대해서도 개막전 엔트리 공시 3일 이내에 신청하는 경우 신청 및 등재가 가능하도록 했다.

또 부상자 명단에 오른 선수가 동일한 부상으로 등재 연장을 신청할 경우 연장 신청 날부터 열흘이 경과하지 않아도 1군 선수로 다시 등록할 수 있도록 규정했다.

명백한 부상으로 인해 30일 이상 현역 선수 등록이 말소된 선수가 부상자 명단 신청을 누락한 경우에는 해당 시즌 포스트시즌 종료일까지 관련 증빙 서류를 제출해 소명하고, KBO가 승인할 경우 구단당 연 3회에 한해 등록 일수 인정을 소급 적용할 수 있도록 했다.

배트 공인 규정도 달라진다. 공인된 업체를 통해 유통되지 않은 배트일지라도 메이저리그, 일본 프로야구 공인 배트에 한해 사용을 허가해주는 예외 규정을 삭제하기로 했다. 다만 시즌 중 추가 공인 절차를 신설해 기존 정규 공인 신청 기간(1월) 외에도 시즌 중 8월31일까지 동일한 절차로 추가 신청이 가능하도록 했다.

내년 퓨처스리그는 북부리그와 남부리그 각각 6개 구단 체제로 재편성되며 3월20일에 개막한다. 7~8월 중 야간 경기인 서머리그를 진행하며 혹서기 경기 수를 최소화하기 위해 3~6월에 경기를 늘리고 7~9월 경기 편성은 최소화하기로 했다.

4월과 5월에 취소된 경기는 다음 날 더블헤더로 열리고, 더블헤더 시 엔트리는 2명 증원한다. 더블헤더 1, 2차전은 모두 7이닝으로 진행하고 승부치기는 실시하지 않는다. 승패가 갈릴 때까지 치르던 승부치기는 10회부터 12회까지로 제한하고, 이후에는 무승부 처리하기로 했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

