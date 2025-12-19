빌리엔젤, 홀리데이 시즌 맞아 카카오쇼핑라이브 특별 할인 방송 진행

빌리엔젤 카카오쇼핑라이브 특별 방송이 12월 22일 진행된다. 사진=그레닉스

프리미엄 케이크 하우스 빌리엔젤(BILLY ANGEL)이 연말 홀리데이 시즌을 맞아 카카오쇼핑라이브를 통해 특별 방송을 진행한다고 19일 밝혔다.

12월 22일 오전 8시 30분에 진행되는 이번 라이브 방송에서는 크리스마스와 연말 파티를 위한 빌리엔젤의 시그니처 케이크 6종을 특별 할인가에 선보인다.

이번 라이브 방송에서 만나볼 수 있는 제품은 ▲6가지 맛으로 완성하는 '버라이어티 크리스마스 케이크' ▲지금이 제철인 겨울 딸기를 듬뿍 담은 '딸기 크레이프 케이크'(최대 9% 할인) ▲담백한 부드러움의 '밀크 크레이프 케이크'(최대 9% 할인) ▲떠먹는 트리플베리 베리 딸기 요거트 초코 하트 케이크(6.7% 할인) ▲떠먹는 복숭아 요거트 하트 케이크(6.7% 할인) ▲떠먹는 쿠키앤크림 하트 케이크(6.7% 할인) 등 총 6종이다.

특히 '버라이어티 크리스마스 케이크'는 빌리엔젤의 인기 케이크 6가지 맛을 한 번에 즐길 수 있는 제품으로 다양한 맛을 원하는 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있다. 딸기 크레이프와 밀크 크레이프는 빌리엔젤의 시그니처 제품으로 종이처럼 얇게 구운 크레이프 사이에 크림을 얇게 펴 발라 쌓아 올린 정통 크레이프 케이크의 매력을 그대로 담아냈다.

'떠먹는 케이크' 시리즈는 아이스크림처럼 떠먹을 수 있는 형태로 1인 가구도 부담 없이 즐길 수 있는 빌리엔젤의 인기 라인업이다. 떠먹는 트리플베리 베리 딸기 요거트 초코 하트 케이크는 블루베리·블랙베리·라즈베리 트리플베리 토핑과 국내산 딸기가 씹히는 딸기 요거트 크림, 다크 초콜릿 시트가 어우러진다. 떠먹는 복숭아 요거트 하트 케이크는 달콤한 백도 복숭아와 크림치즈 베이스의 요거트 크림의 상큼한 조화가 돋보인다. 떠먹는 쿠키앤크림 하트 케이크는 달콤하고 진한 코코아 쿠키와 마스카포네 치즈가 듬뿍 들어간 진하고 고소한 유크림이 특징이다.

이번 라이브 방송 참여 고객에게는 다양한 혜택이 제공된다. 먼저, 모든 구매 고객에게는 홀리데이 분위기를 더할 수 있는 '홀리데이 데코픽'을 랜덤으로 증정한다.여기에 '방송 중 구매 고객' 대상으로는 제품별 선착순 사은품이 제공된다. 떠먹는 케이크 3종 구매 고객 중 선착순 300명에게는 떠먹는 케이크 전용 '하트 리본 스푼'을 증정하며 ▲버라이어티팩 ▲딸기 크레이프 ▲밀크 크레이프 구매 고객 중 선착순 800명에게는 '홀리데이 리본초'를 제공한다. 끝으로 방송 중 구매 고객 30명을 추첨해 '스마일초 5개입 1세트'를 증정한다.

빌리엔젤 브랜드 운영사인 그레닉스 곽계민 대표는 "연말 홀리데이 시즌을 맞아 소중한 사람들과 함께 특별한 순간을 보낼 수 있도록 다양한 케이크 제품을 준비했다"라며 "이번 카카오쇼핑라이브를 통해 많은 분이 빌리엔젤의 프리미엄 디저트를 더욱 부담 없이 즐기실 수 있길 바란다"라고 전했다.

한편 빌리엔젤은 2012년 설립된 프리미엄 케이크 하우스 전문 브랜드로 최고급 재료로 만든 다양한 케이크와 디저트를 선보이며 국내 디저트 시장을 선도하고 있다. 최근 B2B 사업 300% 성장 및 글로벌 시장 진출을 본격화하며 새로운 도약을 준비하고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]