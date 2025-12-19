라카이코리아, ‘이순신 장군 거북선 숏패딩’ 출시 기념 할인행사 진행

사진=라카이코리아

패션브랜드 라카이코리아 (대표 김재본)가 ‘이순신 장군 거북선 숏패딩’ 출시를 기념해 할인 행사를 진행한다고 18일 밝혔다.

라카이코리아는 동물 소재를 사용하지 않은 자사의 신제품인 ‘이순신 장군 거북선 숏패딩’ 출시를 맞아 독도에디션 롱패딩,숏패딩, 경량패딩 등 겨울 패딩 4종을 포함한 자사의 의류,신발,액세서리 등 모든 제품을 최대 80%까지 구입할 수 있는 할인행사를 전개하고 있다.

업체에 따르면 라카이코리아가 겨울을 맞아 야심차게 내놓은 이순신 장군의 ‘必死卽生 必生卽死’을 패딩 뒷면에 레터링한 제품으로 보온성을 높인 패딩이다. 신상품으로 할인 판매 중이며 이와 함께 라카이코리아의 대표 겨울 패딩 제품인 kr독도에디션 3종도 최대 43%까지 할인된 가격에 구입할 수 있다.

패딩류 외에도 kr갓백호 후드, 안중근 의사 니트, 하티독도 신발 등 이번 12월 할인행사는 라카이코리아가 보유한 다양한 의류와 신발, 소품들을 구매할 수 있다.

라카이코리아 관계자는 “최근 일본 총리의 “독도는 일본땅” 발언에 항의 차원에서 이번 행사를 마련했다”며 “‘따뜻함에 의미를 담다’라는 부제목으로 진행하며 마련된 독도 관련 제품 수익금의 일부는 라카이코리아 8년 째 후원 중인 대한민국독도협회에 기부될 예정”이라고 전했다.

이번 행사는 라카이코리아의 자사몰과 스마트스토어를 통해서 확인할 수 있다.

