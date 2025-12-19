나우즈, 완성도 인정 받았다…美 빌보드 스태프 픽 '2025 최고의 K팝 노래'

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 NOWZ (나우즈)의 'EVERGLOW'가 올해 최고의 K-POP 곡 중 하나로 선정됐다.

빌보드는 18일(현지 시간) 공식 홈페이지를 통해 '2025년 최고의 K팝 노래 25: 스태프 선정'(The 25 Best K-Pop Songs of 2025: Staff Picks)을 발표했다. 이에 따르면 나우즈가 지난 7월 발표한 첫 미니앨범 'IGNITION'의 타이틀곡 'EVERGLOW'가 명단에 이름을 올렸다.

빌보드는 "힙합 기반의 밝은 사운드를 앞세운 신인 보이그룹들이 주를 이루는 흐름 속에서 'EVERGLOW'는 얼터너티브 록과 헤비메탈의 무게감을 담았다"며 "압박 속에서 단련된 힘, 그리고 시련을 통해 피어난 부활을 노래한다. 올해 발매된 곡 중 이처럼 날것 그대로의 강렬함을 지닌 곡은 드물다"고 설명했다.

앞서 빌보드는 지난 10월 '이달의 K-POP 루키'(Billboard’s K-Pop Rookie of the Month)로 나우즈를 꼽았다. 당시 'IGNITION'과 관련해 "각기 다른 장르의 곡들을 갓 데뷔한 나우즈가 훌륭하게 소화할 수 있었던 뒷받침은 당연히 이들의 탄탄한 실력"이라고 강조하며 나우즈 가능성을 높이 평가한 바 있다.

나우즈는 최근 각종 음악 방송에서 세 번째 싱글 'Play Ball'의 타이틀곡 'HomeRUN'으로 야구 경기를 보는 듯한 포인트 안무와 폭발적인 가창력을 선보였다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

