‘저속노화’ 정희원, 불륜·위력 의혹 정면 반박 “명백한 허구”

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’, MBC ‘라디오스타’ 등 예능 프로그램 출연으로 ‘저속노화’ 열풍의 중심에 섰던 정희원 서울시 건강총괄관 겸 저속노화연구소 대표가 전 직장 연구원 A씨와의 관계를 둘러싼 각종 의혹에 대해 공식 입장을 밝혔다.

정희원은 19일 자신의 유튜브 커뮤니티를 통해 전 연구원 A씨 측에서 제기한 불륜 및 위력에 의한 관계 의혹을 전면 부인했다. 그는 “사적 관계와 관련해 유포되고 있는 상대측의 주장은 명백한 허구”라며 “특히 위력에 의한 관계였다는 주장은 결코 사실이 아니다. 불륜 관계가 아니었으며, 왜곡된 사실관계가 전달되고 있는 점에 깊은 유감을 표한다”고 강조했다. 이어 “현재 진행 중인 법적 절차를 통해 명명백백 시비를 가리겠다”고 덧붙였다.

앞서 정희원 측은 지난 17일 A씨를 스토킹처벌법 위반 및 공갈미수 혐의로 고소하겠다는 방침을 밝힌 바 있다. 정희원은 A씨와의 관계에 대해 지난해 3월부터 올해 6월까지 “사적으로 친밀감을 느껴 일시적으로 교류한 적이 있다”고 인정하면서도, 이후 반복적인 접근과 협박으로 인해 피해를 입었다는 입장을 전했다.

반면 A씨 측은 18일 배포한 보도자료를 통해 정희원의 주장을 정면으로 반박했다. A씨 측은 이번 사안이 단순한 사적 분쟁이 아닌 “단순한 사적 분쟁이 아니라 고용·지위 기반에서 발생한 위력에 의한 성적인 폭력”이라고 주장했다. 또한 정희원이 자신의 지위를 이용해 반복적으로 성적 요구를 했으며, 저작권 침해 문제를 제기한 행위가 스토킹으로 왜곡됐다는 입장도 함께 밝혔다.

이에 대해 정희원은 A씨 측의 주장에 재차 반박하며 “근거 없는 내용을 공개하겠다고 협박하며 진료를 포함한 2년간의 모든 소득을 합의금으로 지급하라는 요구는 명백한 공갈”이라고 선을 그었다.

저작권 관련 쟁점에 대해서도 입장을 밝혔다. 정희원은 공동저자 등재와 인세 30% 분배에 대해 이미 합의와 정산이 이뤄졌다고 설명하며, 향후 민사재판을 통해 기여도를 다시 따지고 손해배상 소송을 진행하겠다고 밝혔다. 해당 도서는 절판할 계획이라고도 덧붙였다.

양측의 주장이 첨예하게 대립하고 있는 가운데, 이번 논란의 사실관계는 경찰 수사와 향후 법적 판단을 통해 가려질 전망이다.

한주연 온라인 기자

