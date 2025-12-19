WKBL, 22일 오후 2시부터 올스타 페스티벌 티켓 예매 시작

사진=WKBL 제공

WKBL(한국여자농구연맹)은 22일 오후 2시부터 WKBL 공식 애플리케이션과 홈페이지를 통해 ‘BNK금융 2025~2026 여자프로농구 올스타 페스티벌’ 티켓 예매를 시작한다.

티켓 예매 대상 경기는 2026년 1월 4일(일) 오후 2시 부산 사직실내체육관에서 열리는 올스타전으로, 팀 유니블과 팀 포니블의 맞대결로 펼쳐진다.

올스타전 관람 좌석은 1층 flex석과 포카리스웨트석, 익사이팅석, 2층 패밀리석, VIP 테이블석, 시네마석, 페스티벌 응원석 등으로 구성됐다. 특히 1층 포카리스웨트석(기존 플로어석)에는 기존 좌석 외에도 팀 유니블 벤치 부근 포카리스웨트 사이드석 8석을 추가로 마련해, 선수들의 생생한 움직임과 현장 열기를 한층 더 가까이에서 즐길 수 있다. 아울러 포카리스웨트석과 포카리스웨트 사이드석 구매자에게는 포카리스웨트 타올과 음료가 제공된다.

이 외에도 커플과 가족 단위 관람객을 위한 패밀리석을 비롯해, 영화관식 좌석으로 쾌적한 관람 환경을 제공하는 시네마석, 경기 관람과 편의를 동시에 누릴 수 있는 VIP 테이블석 등 관람 목적과 취향에 따라 폭넓은 좌석 선택이 가능하다.

예매 시 기존 현장 판매가 대비 30% 할인된 금액으로 티켓 구매가 가능하며, 티켓 구매자에 한해 경기 종료 후 추첨을 통해 현대 자동차 2026 아반떼 CN7, 해외 여행 상품권 등 푸짐한 경품을 증정한다.

경기 당일 관중 입장 및 현장 매표소는 오전 11시 30분부터 운영된다. 원활한 입장을 위해 지류 티켓 대신 스마트 티켓 사용이 권장되며, 티켓 권종별 가격 및 예매 관련 자세한 사항은 WKBL 공식 애플리케이션과 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]