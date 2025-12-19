‘시즌 최다승’에 한 걸음 더! 안세영, 야마구치 꺾고 조별리그 3전승…왕중왕전 조 1위로 4강행

사진=AP/뉴시스

시즌 최다승이 보인다. 안세영(삼성생명)이 야마구치 아카네(일본)를 상대로 짜릿한 역전승을 따내며 조 1위로 왕중왕전 4강에 올랐다.

세계랭킹 1위 안세영은 19일 중국 항저우 올림픽 스포츠센터에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 파이널스 여자단식 A조 3차전에서 세계 3위 야마구치를 2-1(14-21 21-5 21-14)로 꺾었다.

조 1위를 확정했다. 안세영은 앞서 푸트리 쿠수마 와르다니(인도네시아)와 미야자키 도모카(일본)를 꺾고 4강 진출권을 손에 넣었다. 야마구치까지 꺾으면서 조 1위에 올랐다. 2승 1패를 작성한 야마구치는 2위로 4강에 진출했다.

시작은 쉽지 않았다. 안세영은 1게임 초반부터 9-5로 치고 나갔으나 야마구치의 공세에 고전하면서 11-16으로 역전을 허용했다. 이후 14-17로 추격했지만, 연속 4점을 헌납해 첫판을 내줬다. 2게임은 압살했다. 단 5점만 허용하고 야마구치를 완파하며 균형을 맞췄다. 3게임에서도 흐름을 이었다. 15-14로 근소하게 앞선 안세영은 안정적인 수비로 야마구치의 스매시를 막아냈고, 6연속 득점을 뽑아내는 괴력을 발휘하면서 승리를 확정했다.

사진=AP/뉴시스

시즌 최다승 이정표를 세운다는 각오다. 안세영은 올해 우승 트로피 10개를 수집했다. 2023년 자신이 세운 단일 시즌 여자단식 최다 우승(9승) 기록을 경신했다. 이어 최정상 자리까지 노린다. 이번 대회에서도 정상에 등극하면 2019년 일본의 모모타 겐토(남자단식)가 작성한 단일 시즌 최다승(11승) 기록과 타이다.

월드 투어 파이널스는 올해 BWF 주관 대회 남자단식, 남자복식, 여자단식, 여자복식, 혼합복식 등 5개 종목에서 최고의 선수들이 경쟁하는 '왕중왕전' 격 대회다. 각 종목에 월드 투어 포인트 합산 상위 8명(조)이 참가했다. 선수들은 4명씩 A, B조로 나뉘어 조별리그를 치르고, 각 조 1, 2위가 4강 토너먼트에 진출해 우승을 두고 다툰다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]