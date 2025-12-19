킹콩소프트, 방치형 파밍 RPG ‘킹방치: 빵지의 제왕’ 출시

이미지=킹콩소프트

킹콩소프트가 신규 게임 ‘킹방치: 빵지의 제왕’을 정식 론칭했다고 19일 밝혔다.

‘킹방치: 빵지의 제왕’은 세로형 화면으로 간편하게 즐길 수 있는 방치형 파밍 RPG로 자동 전투를 기반으로 한 지속 성장 구조와 전략 요소를 결합한 게임이다. 28종 이상의 영웅을 수집해 자신만의 부대를 구성할 수 있으며 진형 배치와 스킬 선택을 통해 전투 전략을 완성하는 구조를 갖추고 있다.

특히 자동 전투 시스템을 통해 접속 여부와 관계없이 장비와 자원이 지속적으로 획득 가능하다. 기존 방치형 RPG를 재해석한 ‘완전 방치 성장 구조’로 접속하지 않는 시간에도 자원과 전투력, 영웅 육성이 누적되며 반복적인 조작 부담을 줄이고 전략 선택에 집중할 수 있도록 했다고 업체 측은 전했다.

핵심 요소는 폭풍 성장 파밍 시스템이다. 사냥만으로도 장비가 끊임없이 드롭되며 보스 클리어 시 다음 스테이지로 즉시 돌파할 수 있어 정체 없는 진행이 가능하다. 스킬 선택, 진급, 승성을 통해 영웅을 강화하며 유저는 자신만의 최강 티어덱을 완성할 수 있다.

도전하는 재미도 게임을 할 때마다 느낄 수 있다. 도전의 탑, 일일보스 등 매일 참여 가능한 루틴 콘텐츠를 통해 꾸준한 성장 동기를 제공하며 랭킹 시스템을 통해 명예와 보상을 동시에 노릴 수 있다. 광고 보상, 일일 혜택, 효율 패키지 등 라이브 이벤트 역시 풍부하게 구성돼 무과금 유저도 안정적인 성장이 가능하다.

독특한 세계관 역시 차별화 요소다. ‘빵지’라는 유머러스한 설정을 기반해 제왕으로 성장해 나가는 서사를 담았으며 가볍지만 몰입감 있는 연출로 부담 없이 즐길 수 있는 전략 판타지를 구현했다. 왕좌를 둘러싼 경쟁과 세력 확장 구조는 장기 플레이에서도 명확한 목표를 제시한다.

이외에도 영웅 수집과 전략 운영을 결합한 하이브리드 시스템을 통해 방치형 성장과 실시간 전략의 균형을 맞췄다. 영웅 조합과 배치에 따라 전투 흐름이 달라지며 유저 선택에 따라 성장 방향이 다양하게 분기된다.

킹콩소프트 관계자는 “신규 게임 ‘킹방치: 빵지의 제왕’은 PvE 중심의 안정적인 성장 콘텐츠로 바쁜 일상 속에서도 꾸준한 성장과 성취감을 느낄 수 있도록 설계한 방치형 RPG”라며 “자동 전투의 편의성과 전략적인 선택의 재미를 동시에 원하는 성인 유저들에게 만족스러운 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.

현재 게임 ‘킹방치: 빵지의 제왕’은 플레이스토어, 앱스토어, 원스토어, 갤럭시스토어에서 다운로드 가능하며 자체 페이지를 통해 PC버전으로도 만나볼 수 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]