홀리데이즈, ‘2025 올해의 국민 브랜드대상’ 건강기능식품 부문 2년 연속 대상 수상

㈜더식스의 건강기능식품 전문 브랜드 홀리데이즈가 ‘2025 올해의 국민 브랜드대상’에서 건강기능식품(밀크씨슬) 부문 2년 연속 대상을 수상했다고 밝혔다.

브랜드 측에 따르면 수상한 부문인 밀크씨슬 제품군은 대용량 밀크씨슬, 밀크씨슬, 밀크씨슬+ 총 3가지 제품으로 구성되어 있으며, 비타민과 미네랄이 함유되어 있어 간 건강뿐만 아니라 활력까지 챙길 수 있어 현대인에게 알맞은 제품으로 사랑을 받고 있다.

이가영 홀리데이즈 영업전략부 팀장은 “올해는 작년보다 다양한 신제품으로 고객의 일상에 더 나은 건강 솔루션을 제공하기 위해 노력한 한 해였다”며, “홀리데이즈를 믿고 사랑해주신 고객 여러분 덕분에 가능했던 결과로, 앞으로도 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편, 홀리데이즈는 브랜드 슬로건인 ‘내 몸의 휴식처’를 내세워 지난 6월 전속 모델로 가수 효린을 발탁했다. 건강하고 친근한 이미지를 앞세워 일상 속에서도 건강을 챙길 수 있는 브랜드로서의 정체성을 강화해 나가고 있다.

