박보검, tvN '응답하라 1988' 방영 10주년 기념 OST 가창

배우 박보검이 담백한 사랑 고백을 전한다.

박보검이 가창한 tvN '응답하라 1988' 방영 10주년 기념 Part 1 OST '매일 그대와'가 오늘(19일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

박보검은 과거 적재의 '별 보러 가자'를 리메이크해 큰 호응을 얻은 데 이어, KBS 음악 프로그램 '더 시즌즈 - 박보검의 칸타빌레'의 진행자로 활약하며 수준급 가창력과 피아노 연주 실력을 겸비한 배우로 알려져 이번 OST 참여에 더욱 이목이 집중된다.

'매일 그대와'는 1980년대 록밴드 들국화의 정규 1집에 수록된 곡으로, 시대를 초월한 가사와 부드럽고 따뜻한 멜로디로 지금까지 많은 사랑을 받고 있는 스테디셀러다. '응답하라 1988' 방영 당시 걸스데이 멤버 소진이 리메이크해 큰 감동을 안기며 아직까지 회자되고 있는 곡이기도 하다.

10주년 OST로 재탄생된 '매일 그대와'는 극 중 택이 역으로 활약한 박보검이 가창은 물론 피아노 연주에도 직접 참여해 진정성을 배가한다. 박보검 특유의 감미로운 목소리로 담백한 사랑을 고백하는 가운데, 박보검은 곡의 감정선을 보다 깊이 있게 담아내며 긴 여운을 안길 것으로 기대된다.

이와 함께 '슬기로운 의사생활 2'에서 김대명이 부른 '가을 우체국 앞에서', '언젠가는 슬기로울 전공의 생활'에서 고윤정, 신시아, 강유석, 한예지가 부른 '달리기' 등을 편곡한 유정현 작곡가의 참여가 더해져 따뜻하고 달달한 어쿠스틱 사운드를 완성했다.

한편, 박보검이 부른 tvN '응답하라 1988' 10주년 기념 OST Part 1 '매일 그대와'는 오늘(19일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

