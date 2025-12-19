‘주사이모’ 논란 입짧은햇님, 오늘 밤 라이브 예고…정면 돌파 선택하나

사진= 입짧은 햇님 인스타그램 캡처

먹방 유튜버 입짧은햇님(본명 김미경)이 이른바 ‘주사이모’ 논란에 휩싸인 가운데, 예정된 생방송을 진행할지 여부에 관심이 쏠리고 있다.

19일 새벽 입짧은햇님은 유튜브 커뮤니티를 통해 장문의 글을 올리고 현재 제기된 의혹에 대한 입장을 밝혔다. 그는 “현재 제기된 논란과 의혹에 대해서는 스스로 돌아보면서 정리하고 있으며, 잘못된 부분이 있다면 인정하고 변명하거나 책임을 회피하지 않겠다”고 전했다.

이어 논란의 중심에 선 인물과의 관계에 대해 “현재 논란중인 이 모 씨와는 지인의 소개로 강남구의 병원에서 처음 만났기 때문에 의심의 여지없이 의사라고 믿고 진료를 받았다. 저는 이 모 씨를 실제 의사로 알고 있었다. 제가 바쁘던 날은 이 모 씨가 제 집으로 와 주신 적은 있다. 다만 제가 이 모 씨 집에 간 적은 한 번도 없다”고 설명했다.

또한 “여러 사정들을 좀 더 주의 깊게 살피고 신중하게 처신 했어야 함에도 불구하고 그러지 못했던 부분은 제 큰 불찰이고, 깊이 반성하고 있다”라며 “팬 분들과 여러 관계자분들께 본의 아니게 불편과 피해를 끼쳐 드린 점 진심으로 죄송하다”라고 고개를 숙였다.

같은 의혹으로 박나래와 키가 잇따라 활동 중단을 선언한 데 이어, 입짧은햇님 역시 출연 중이던 tvN ‘놀라운 토요일’, ENA ‘완벽한 식탁’에서 하차하며 활동을 멈추겠다는 뜻을 밝혔다. 이로 인해 세 사람이 함께 출연하던 ‘놀라운 토요일’은 주요 출연진 이탈이라는 직격탄을 맞게 됐다.

이런 가운데 입짧은햇님은 19일 오후 10시 생방송을 예고한 상태다. 평소와 다름없이 먹방 일정이 공지됐지만, 현재 활동 중단을 선언한 상황인 만큼 방송을 그대로 진행할지, 혹은 별도의 입장 표명으로 대체할지에 관심이 모인다.

논란이 불거진 지 하루 만에 입짧은햇님이 직접 생방송을 통해 입장을 밝힐지 여부에 이목이 집중되고 있다.

한편 입짧은햇님은 지난 18일 한 매체를 통해 ‘주사이모’로 불리는 이 씨에게 불법적으로 약을 전달받고 링거를 맞았다는 의혹을 받았다. 의료기관이 아닌 일산의 오피스텔에서 의료기기로 분류되는 고주파 기기를 이용한 시술을 받았다는 주장도 제기됐다.

이에 대해 입짧은햇님은 “‘주사이모’가 일하던 병원에서 붓기약을 받은 적은 있지만 다이어트 약과 링거는 관계없는 일”이라며 관련 의혹을 부인한 것으로 전해졌다.

해당 논란의 중심 인물인 ‘주사이모’는 최근 박나래, 키와 연루된 인물로 알려졌으며, 지난 8일 대한의사협회를 통해 국내 의사면허가 없다는 사실이 확인되면서 파장이 확산되고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]