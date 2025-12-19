'영원한 아그네스' 윤석화…1세대 스타 배우·제작자로 공연예술계 주도

평생 무대를 누비다 19일 세상을 떠난 연극배우 윤석화는 1세대 스타 연극배우이자 '영원한 아그네스'로 불린다.

뇌종양 투병 중이던 그는 이날 오전 9시53분 가족들과 측근들이 지켜보는 가운데 69세의 나이로 별세했다.

윤석화는 1975년 연극 '꿀맛'으로 데뷔했다. 이후 '신의 아그네스', '하나를 위한 노래', '프쉬케', '딸에게 보내는 편지' 등에 출연하며 연극계 대표 스타 배우로 떠올랐다. 선배 배우 박정자, 손숙과 함께 연극계를 이끌었다.

고인이 유명세를 얻게해 준 작품은 '신의 아그네스'다. 존 필미어의 원작인 이 작품은 1982년 한국에서 초연됐고, 고인은 주인공 '아그네스'역과 함께 번역을 맡았다. 연극은 최장 공연을 기록했고, 고인은 이 작품으로 백상예술대상 여자연기상, 여성동아대상 등을 받았다.

연극 무대뿐만 아니라 뮤지컬, 드라마, 영화 등 다양한 분야에서도 활약했다. 1976년 뮤지컬 '신데렐라'를 시작으로, '명성황후', '넌센스', '브로드웨이 42번가' 등에 출연했다. 특히 고인은 1대 명성황후로 활동했다.

또 드라마 '불새'·'샴푸의 여정', 영화 '레테의 연가'·'봄 눈'에 출연했다.

국내 광고를 휩쓸기도 했다. 1990년 커피 CF에 출연해 대사 '저도 알고 보면 부드러운 여자예요'를 유행시켰고, 아이스크림 CF의 주제곡을 직접 부르기도 했다.

연기활동 외에도 제작자로도 활동했다. 1994년 자신의 이름 석화(石花)를 딴 돌꽃컴퍼니를 설립해 대표 이사를 맡았다. 고인은 만화 영화 '홍길동 95'를 제작했고, 1999년 공연예술계 월간지 '객석'을 인수해 2013년까지 발행인으로 활동했다. 또 2002년 부터 2019년까지 설치극장 정미소를 운영했다.

입양문화 개선에도 앞장섰다. 아들과 딸, 두 아이를 입양해 국내 입양 문화를 개선했고, 이에 대통령표창을 받았다.

수상 이력도 화려하다. 고인은 백상예술대상 여자연기상을 네 차례 받았고, 여성동아대상, 서울연극제, 이해랑 연극상, 연출가협회 배우상 등을 받았다.

문화관광부장관표창(2004) 대통령표창(2005)를 받았고, 2009년 연극·무용부문에서 대한민국문화예술상을 수상했다.

2007년 연예계 허위 학력 논란, 2013년 조세회피처 페이퍼 컴퍼니 설립 등으로 활동을 중단했다.

고인은 2022년 8월 영국에서 연극 '햄릿'을 마치고 쓰러졌다. 뇌에서 종양이 발견됐고 같은 해 10월 수술을 받았다. 이듬해 손숙이 출연하는 연극 '토카타'에 깜짝 우정 출연했다.

공연 마지막 부분 '공원 벤치에 앉은 노인' 역으로 5분가량 등장했다. 뒷모습만 나오고 대사는 없었다. 짧은 머리에 모자를 눌러쓰고 책장을 넘기는 연기를 펼쳤다.

다시 무대에 복귀하겠다는 의지를 보였지만 이 모습이 고인의 마지막 연극이 됐다.

