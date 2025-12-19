CGV, ‘농구영신 뷰잉파티’ 생중계 진행

CGV는 KBL, CJ ENM tvN SPORTS와 함께 ‘KBL x tvN SPORTS 농구영신 뷰잉파티 – 부산 KCC vs 원주 DB’를 진행한다고 19일 밝혔다.

'농구영신(籠球迎新)'은 묵은해를 보내고 새해를 맞는다는 의미의 '송구영신(送舊迎新)'과 농구를 합성한 단어로 KBL(한국농구연맹)에서 선보이는 리그 경기다. 지난 2016년부터 시작한 '농구영신'은 매년 마지막 날 밤에 펼쳐지는 경기도 관람하고, 팬들과 선수단이 함께 새해를 맞는 행사도 즐길 수 있어 농구 팬들로부터 큰 사랑을 받고 있다.

CGV는 오는 31일 오후 9시 30분 부산 사직체육관에서 펼쳐지는 ‘2025-2026 LG전자 프로농구 <부산 KCC vs 원주 DB>’ 경기를 CGV용산아이파크몰 2관에서 생중계한다. 생중계에 앞서 오후 8시 30분부터 오효주 아나운서의 진행으로 시작되는 프리뷰쇼에는 방송인 정규민, 캐스터 박찬웅 등이 참석한다. 프리뷰쇼 이후에는 참석자들과 함께 경기를 관람하며, 제야의 종 타종 시간에 맞춘 새해맞이 카운트다운도 진행하는 등 다양한 볼거리와 즐길거리를 만나볼 수 있다. 또한, tvN SPORTS 채널에서는 CGV의 뷰잉파티 현장이 이원 생중계될 예정이다.

CGV는 이번 뷰잉파티 행사에 참여하는 관람객을 위해 팝콘과 음료를 비롯해 KBL X 마블 컬렉션 클래퍼, KBL 프렌즈 응원부채, 2026 짱구는 못말려 캘린더 등 다양한 선물을 준비했다. 이 밖에도 럭키 드로우, 로비 포토존 등 다양한 이벤트도 마련할 계획이다.

CGV에서 진행하는 ‘KBL x tvN SPORTS 농구영신 뷰잉파티 – 부산 KCC vs 원주 DB’는 오는 23일 예매 오픈 예정이며, 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 이벤트페이지에서 확인할 수 있다.

CJ CGV 전정현 콘텐츠운영팀장은 “연말을 대표하는 농구 팬들의 축제 ‘농구영신’을 극장의 대형 스크린과 생생한 사운드로 함께 즐길 수 있도록 이번 뷰잉파티를 마련했으니 많은 관심 부탁드린다”며 “농구 경기 관람을 넘어 팬들이 한 공간에서 새해를 맞이하는 특별한 경험이 되길 바란다”고 말했다.

한편, CGV는 지난 9월 KBL, CJ ENM과 함께 ‘2025-2026 LG전자 프로농구 CGV 극장 생중계’ 업무 협약을 체결했다. 농구영신, 챔피언결정전 등 빅매치를 중심으로 전국 CGV 극장에서 농구 팬들에게 즐길거리를 선보일 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

