모브플렉스, 한양대학교 스포츠사이언스 학부생 대상 ‘저강도 회복운동 특강’ 진행

디지털 웰니스 스타트업 주식회사 온리엘이 운영하는 과학적인 웰니스 리커버리 브랜드 모브플렉스(MOVFLEX)는 최근 한양대학교 스포츠사이언스 학부생을 대상으로 특별 강연을 진행했다고 19일 밝혔다.

강연은 ‘저강도 회복운동의 미래와 웰니스 전문가의 가치’를 주제로 액티브 스트레칭 기반의 저강도 회복운동(특허 인증 콘텐츠)을 중심으로 운동과 회복의 패러다임 전환을 소개하고 학생들에게 새로운 직업군인 ‘웰니스코치’의 진로 가능성을 제시한 자리로 마련됐다.

모브플렉스는 고객들이 호소하는 만성 통증, 반복되는 피로, 움직임 불균형, 과부하된 신경계 등의 문제가 단순한 운동 부족이 아닌 ‘기능의 붕괴와 회복의 결핍’에서 시작된다는 점을 기반으로 프로그램을 개발해왔다. 특강에서는 이러한 회복 운동 중심 접근법이 왜 현대인의 건강 문제 해결에 필수적인지, 그리고 운동 산업의 방향성이 왜 ‘더 강하게’에서 ‘더 건강하게’로 전환되는지를 과학적 근거와 다양한 사례를 통해 설명했다.

특히 모브플렉스는 신체 기능을 되살리고 일상을 회복시키는 저강도 회복운동(Active Stretching)을 기반으로 한 새로운 직업군 웰니스코치(Wellness Coach) 양성에 주력하고 있다. 온리엘이 운영하는 모브플렉스 아카데미는 기능 평가, 통증 케어, 신경계 안정, 움직임 코칭 등 웰니스 영역을 전문적으로 다루며 수많은 인재를 배출해온 교육기관으로 업계 내 웰니스 전문 인재양성 역할을 꾸준히 강화하고 있다고 밝혔다.

이번 특강은 스포츠과학·체육학·스포츠의학 등 관련 전공 학생들에게 기존 운동 지도자 역할을 넘어 신체 기능 분석, 회복 설계, 신경계 안정까지 다루는 확장된 커리어 비전을 제시했다는 점에서 의미가 크다.

또한 모브플렉스 이미래 대표는 이날 강연과 더불어 한양대학교 스포츠 사이언스 학부의 ‘과학적 운동 프로그램 개발’ 평가 심사위원으로도 참여했다. 고령층 및 인지기능 저하 등 각 페르소나에 맞춰 설계된 근거기반 운동 프로그램의 과학적 타당성과 실효성을 중심으로 심사하며 웰니스 산업 내 전문성을 다시 한번 입증했다.

모브플렉스는 앞으로도 한양대학교와 다양한 협력 모델을 추진할 계획이다. 향후 공동 연구, 실습·교육 연계, 과학적 회복 프로그램 개발 등 학문과 산업을 접목한 장기적 파트너십을 구축하여 학생들이 실제 현장에서 성장할 수 있는 기반을 더욱 강화할 예정이다.

모브플렉스 이미래 대표는 “운동의 본질은 단순히 체력을 높이는 것이 아니라 신체 기능을 회복시키고, 정신 건강과 삶의 질을 균형 있게 향상시키는 데 있다”며 “앞으로도 대학 및 연구기관과의 협력을 확대해 미래 웰니스 전문가 양성과 건강한 웰니스 산업 생태계 조성에 기여하겠다”고 말했다.

모브플렉스는 과학적 근거와 현장 경험을 기반으로 ‘저강도 회복운동’이라는 새로운 시장을 지속적으로 발전시키며 대한민국 웰니스 산업의 표준을 만들어간다는 계획이다.

