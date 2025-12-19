'우리들의 발라드' 내년 3월 대전에 뜬다

SBS '우리들의 발라드'가 대전에 뜬다.

'우리들의 발라드'는 오는 2026년 3월 7일 대전 충남대학교 정심화홀에서 '우리들의 발라드 전국투어 콘서트' 대전 공연 개최를 확정했다.

지난 2일 종영한 국내 최초 발라드 오디션 프로그램 SBS '우리들의 발라드'는 평균 나이 18.2세 참가자들이 진정성 담긴 보이스로 그 시절 명곡을 재해석, 기성세대의 향수를 자극하며 깊은 감동과 여운을 선사했다.

'우리들의 발라드'는 방송 직후부터 쏟아진 "현장에서 직접 듣고 싶다"는 시청자들의 요청에 전국투어 콘서트 개최를 확정했다. 2026년 1월 10일 성남, 1월 24일 대구, 2월 7~8일 서울 공연은 예매 오픈과 동시에 전회 전석이 초고속 매진돼 프로그램의 폭발적인 인기를 재차 실감케 했다.

이 같은 인기에 힘입어 '우리들의 발라드'는 2월 28일 부산 공연을 추가해 또 한 번 팬들의 열띤 호응을 불러일으켰다. 그리고 3월 7일 대전 공연 개최까지 확정하면서 총 5개 도시를 순회하게 됐다.

이번 전국투어 콘서트는 우승자 이예지를 비롯한 TOP6 송지우, 이지훈, 천범석, 최은빈, 홍승민, 세미파이널 진출자 김윤이, 민수현, 이준석, 임지성, 제레미, 정지웅이 함께한다. 공연을 향해 뜨거운 반응이 쏟아지고 있는 만큼, 이들은 무대 위에서 펼치는 생생한 라이브로 프로그램 그 이상의 감동을 선사하며 팬들의 응원에 보답할 예정이다.

'우리들의 발라드 전국투어 콘서트' 대전 공연은 오는 2026년 3월 7일 오후 6시 충남대학교 정심화홀에서 개최되며, 오는 23일 오후 1시 NOL 티켓을 통해 예매가 오픈된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]